Painel: Em setembro

Otimista

Pré-candidato a prefeito, Celso Ribeiro, atualmente no partido Republicanos, está satisfeito com as sondagens que fez sobre sua pré-candidatura junto ao eleitorado vargengrandense. Além de estar muito bem situado na sondagem realizada, também testou sua rejeição e percebeu que ela é a menor entre os possíveis pré-candidatos nas eleições de outubro.

Em setembro

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) comentou que em setembro deve inaugurar as obras para atender o Grupo da Terceira Idade, que estão sendo feitas no Clube Vargengrandense. A reforma está se estendendo há um bom tempo e deve ser entregue aos seus usuários no aniversário da cidade.

Liberta

A diretora de Cultura, professora Márcia Iared, ao comentar sobre a atuação da professora Olga Pereira Fontão na área cultural no passado da cidade, afirmou: “A educação forma e a cultura liberta”, para compreender o significado do trabalho da professora Olga, que além de educadora (era professora), e também agitava os meios culturais de uma Vargem Grande do Sul bem provinciana, na metade do século passado.

Dengue

Essa é a quarta semana consecutiva que os casos de dengue mostram uma queda, em comparação aos últimos meses. De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal, até quinta-feira, dia 2, último balanço, haviam 2.884 casos positivos da doença. Das 6.100 notificações registradas, 3.216 casos deram negativo. No balanço divulgado no dia 25, a cidade havia registrado 2.811 casos positivos. Portanto, em uma semana, 73 novos casos foram registrados.

Nova UBS

Vargem Grande do Sul foi contemplada com R$ 2.012.825.58 para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), com recurso do Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A informação foi confirmada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) em suas redes sociais. À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que a UBS será construída na Rua João Batista Toesca, nº 66, no Conjunto Habitacional Antônio Carril Filho. Mais informações sobre a obra serão publicadas na edição impressa do jornal no próximo sábado, dia 11.