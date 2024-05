Pequena biografia de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA – “CARLITÃO”

Mário Póggio Junior

“O Senhor Carlos Alberto de Oliveira, o “Carlitão”, é um empresário do ramo de agronegócios com uma excelente visão, pois enxerga oportunidades onde a maioria não as vislumbram.”

O senhor Carlos Alberto de Oliveira, o “Carlitão”, nasceu em São João da Boa Vista, em 5 de julho de 1930, filho de Antônio Reis de Oliveira e Victória Veraldi de Oliveira. Casou com a senhora Francisca Cândida de Lauz Oliveira, com quem teve os filhos: Carlos Alberto, o “Betão”; Amélia Regina; Ângela Maria e Luís Henrique; os netos: Simone, Laura, Fernando, Betinho, Pedro, Gustavo, Netinho, Bruno, Cadu e Sabrina; e os bisnetos: Serginho, Giulia, Sophia e Lavínia.

Vida Empresarial

Em 1991, enquanto auditávamos o CEASA de Campinas, conversamos com o engenheiro agrônomo responsável pelas feiras, este nos explicou que o mais importante era o governo orientar o produtor sobre o que plantar, pois faltava este conhecimento.

Ao analisar a atuação do senhor “Carlitão”, verificamos que tinha uma boa visão de negócio, pois sabia onde, quando e no que investir.

Começou sua carreira como agro-empreendedor nos primeiros anos da década de 1960, quando saía com o único caminhão da família, um “GMC 1951”, da fazenda de seu pai, Antônio Reis de Oliveira, localizada na serra de São Roque da Fartura, e se dirigia à Cooperativa Agrícola de Cotia, na Grande São Paulo, para vender seu produto.

Nestas viagens lá pelos idos de 1965, a ideia do crescimento começou a fermentar, pois tomou conhecimento de agricultores japoneses que compravam as sementes de batata para plantar em regiões iguais as terras que tinha adquirido nos campos de Vargem Grande do Sul, que só tinham barba de bode, pau-terra, faveiro, barbatimão, indaiá, cajuzinho, gabiroba, etc…

Observou os japoneses cultivarem batatas em Jarinu, Itatiba, Bragança Paulista e convidou-os para plantarem em sua propriedade, Fazenda Campo Vitória, dando-lhes dois anos de graça, desde que preparassem e corrigissem o solo.

Assim, as famílias Koyama, Kurosawa, Mori, Nakayama, Okada, Takiuty, Tami, Tany, Taro, Tsakiushi, Uemeraba, Yassuka e outros começaram o trabalho, lá pelos idos de 1966.

Com seu pioneirismo incentivou outros agricultores a produzirem no cerrado, proporcionando a produção de batata, milho, arroz, feijão, abóbora, melancia, mandioca e outros produtos.

Investiu, também, em leite e gado confinado, adquirindo terras pouco a pouco. Como resultado, acumulou terras produtivas em várias regiões compreendidas no Sudeste e no Centro-Oeste do país, onde planta batata, milho, soja, arroz, feijão, produz leite, cria porcos e gado de corte e recria, além de comercializar batatas com empresas de porte, como por exemplo: Supermercados Carrefour.

Homenagens

Em 1978 foi condecorado como agricultor modelo pelo Governo do Estado de São Paulo. Com justiça, recebeu homenagem especial de Empresário do Ano, setor de Agronegócios, promovida pela Associação Comercial e Industrial, em 27 de agosto de 2004.

Na sessão legislativa de 3 de agosto de 2009, a Câmara Municipal, de Vargem Grande do Sul aprovou a concessão de título de Cidadão Vargengrandense

FONTE DE DADOS: Gazeta de Vargem Grande, edições de 7 e 21 de agosto de 2004.

Foto: Reprodução Redes Sociais Amarildo