Prédio do Depto. de Ação Social e do CRAS são revitalizados

Sempre alojado em locais que não atendiam à sua verdadeira demanda e importância, hoje o Departamento de Promoção Social da prefeitura de Vargem Grande do Sul está à altura de suas necessidades e tem uma estrutura que oferece aos cidadãos vargengrandenses que passam por dificuldades sociais e econômicas, um atendimento mais humano e acolhedor.

Foram vários anos para conseguir transformar o prédio, antigo Clube das Mães e a primeira creche de Vargem Grande do Sul, no local onde hoje funciona além do Departamento da Promoção Social, também o Centro de Referência de Assistente Social-CRAS, que leva o nome da Professora Olga Pereira Fontão e o Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias “Sueli Gambaroto Mortais”.

Um trabalho árduo da diretora da Promoção Social Eva Vilma da Silva Rodrigues e sua equipe e da compreensão do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) da necessidade de se investir no social, sendo que na presente revitalização do departamento e do CRAS foram investidos mais de R$ 400 mil e no complexo todo, os investimentos chegaram a cerca de R$ 1 milhão, incluindo as novas instalações do Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias inaugurado no final de 2021.

Na tarde de terça-feira, dia 30 de abril, vários diretores da prefeitura, políticos, convidados e membros da família da homenageada, participaram da inauguração da revitalização do Depto Social e do CRAS. Durante sua fala, a diretora Eva falou da importância dos investimentos realizados, do trabalho de sua equipe, do quanto a Promoção Social evoluiu em Vargem Grande do Sul, passando da fase do puro assistencialismo para um projeto que visa combater a pobreza e reduzir as desigualdades sociais, o que só foi possível com a parceria de todos.

Também fizeram uso da palavra os vereadores Paulinho da Prefeitura (Podemos), Guilherme Nicolau (MDB), Danutta Rosseto (Republicanos), presidente do Legislativo, o vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e o prefeito Amarildo Duzi Moraes. Todos fizeram referência à Professora Olga Pereira Fontão, que deu nome ao CRAS, parabenizaram seus familiares presentes.

Guilherme lembrou que mais que construir, é manter o que tem e lembrou que toda a reforma foi feita com recursos próprios da prefeitura. Danutta afirmou que a Promoção Social tem um olhar diferenciado para a população vargengrandense que mais precisa.

Celso Ribeiro disse da importância de se investir mais onde beneficia mais pessoas, comentou sobre os cursos de capacitação oferecido pelo Departamento Social, visando melhorar a renda das famílias mais carentes e da evolução do departamento, que hoje entrega a cesta básica nas residências, não se usando mais para fazer política com as necessidades da população mais vulnerável.

O prefeito Amarildo falou dos muitos investimentos que sua administração está realizando, disse que atualmente são 46 obras em andamento, milhões de reais que estão sendo investidos em Vargem Grande do Sul. Citou como exemplo o tanto que a prefeitura gasta com remédios. Disse que quando assumiu, a prefeitura gastava R$ 600 mil por ano e só no ano passado a sua administração gastou R$ 6.8 milhões, mais de dez vezes, completou. Disse que as contas da prefeitura estão rigorosamente em dia e que até o final do ano vai inaugurar muitas obras ainda. Ele parabenizou a todos os envolvidos na revitalização do CRAS e do Departamento de Ação Social e a prioridade de seu governo em investir no social.

Profª. Olga Pereira Fontão é homenageada

Familiares da professora Olga Pereira Fontão presentes na revitalização do CRAS, puderam perceber o quanto ela era merecedora da homenagem realizada. O Centro de Referência foi inaugurado em 29 de julho de 2009 na gestão do então prefeito Amarildo, sendo instalado na Rua Santana, ao lado da Casa da Cultura, sendo posteriormente deslocado para a casa que fica ao lado do prédio da prefeitura municipal, na gestão seguinte.

Conforme apurou a reportagem do jornal, o “Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é um equipamento público no qual são oferecidos serviços, programas e benefícios com o objetivo de prevenir situações de risco e de fortalecer os vínculos familiares e comunitários”. Ele é mantido pela prefeitura e pelo governo federal.

O prefeito Amarildo ressaltou que o nome da professora para o CRAS, partiu do então vereador Luís Antônio Ribeiro Cavalheiro quando o mesmo foi criado e depois do órgão mudar de local na gestão seguinte, voltou agora a ocupar um espaço que possa dar um atendimento adequado a quem dele necessita.

O prefeito Amarildo ressaltou que o nome da professora para o CRAS, partiu do então vereador Luís Antônio Ribeiro Cavalheiro quando o mesmo foi criado e depois do órgão mudar de local na gestão seguinte, voltou agora a ocupar um espaço que possa dar um atendimento adequado a quem dele necessita.

O mesmo afirmou o vice-prefeito Celso Ribeiro, dizendo que quando se homenageia uma pessoa, dando-lhe o nome a uma obra ou projeto, o mesmo não pode ser mudado, é eterno.

A biografia de dona Olga Pereira Fontão foi lida aos presentes, que puderam perceber o quanto ela foi importante na sua época, como mulher atuante em várias áreas públicas, principalmente a cultural e a social de Vargem Grande do Sul. Ela era casada com Antônio Pinto Fontão e o casal teve cinco filhos, sendo a mais nova Sueli Pereira Fontão Rodrigues, que estava presente nas homenagens realizadas.

Segundo consta da biografia de dona Olga escrita por Mario Poggio sobre os Grandes Nomes da Terra Vargengrandense, “há unanimidade em destacar as qualidades da professora Olga Pereira Fontão, seja na área cultural, na de assistência social ou em sua forma humilde, alegre e carinhosa de ser, que sempre almejava o bem-estar da coletividade.”

Corria meados do século passado e ela além de professora, era apresentadora de programas radiofônicos, assistente social, grande incentivadora da cultura, organizadora do grêmio do Colégio Alexandre Fleming, promotora de bailes e eventos.

Na época, ela trabalhava para angariar dinheiro e fornecer merenda escolar às crianças necessitadas, organizando eventos culturais cujo preço de ingresso era a doação de alimentos e outros mais.

Ainda presidiu a seção local da Legião Brasileira de Assistência – LBA, com promoções para ajudar crianças e famílias necessitadas; auxiliava na compra de muletas, indo ela mesmo a São Paulo na época para esta finalidade. Também arrecadava fundos para o Hospital de Caridade e outras entidades assistenciais do município.

A placa de inauguração foi descerrada por membros da família de dona Olga e demais autoridades presentes. Na ocasião, sua filha Sueli agradeceu as homenagens prestadas e também falou um pouco sobre as muitas atividades de sua mãe em prol dos mais necessitados e também da cultura de Vargem Grande do Sul, um exemplo segundo ela. A diretora de Cultura, Márcia Iared, também comentou sobre dona Olga e seu importante legado social e cultural para o município, que acabou por inspirar muitas gerações, inclusive ela.

Fotos: Reportagem