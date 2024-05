Para Luciane, a era digital facilita a vida das mães

A vargengrandense Luciane R. de Andrade Cossi, de 47 anos, é mãe de duas garotinhas Maria Eduarda de Andrade Cossi, de 10 anos, e Maria Fernanda de Andrade Cossi, de 8 anos. Luciane é formada em designer e, à Gazeta de Vargem Grande, disse que, como tudo na vida, é preciso moderar também o uso do celular.



Ela acredita que o celular facilitou muito a vida das pessoas. “Hoje podemos conversar, fazer chamada de vídeo, mandar foto, mensagem… E, assim, podemos matar a saudade dos amigos e familiares”, disse.



Luciane comentou que, hoje, tudo é mais rápido com o celular. “Hoje fazemos tudo mais rápido e isso facilita o corre corre que é a vida das pessoas, com trabalho e filhos. Podemos saber como nossos filhos estão e onde estão com ligação ou aplicativo de localização”, pontuou.



Para ela, os aplicativos ajudam demais e os alertas para lembrar de deveres também. O cuidado, no entanto, não deve ser descartado. “O bom uso facilita, mas temos que tomar cuidado com as ligações que, às vezes, nos fazem cair em golpes. Precisamos tomar cuidado com conversas no WhatsApp com pessoas que não conhecemos”, ressaltou.

Ao jornal, Luciane contou que suas filhas têm acesso ao celular, porém, junto com seu marido, a mãe estipulou o tempo e o dia que Maria Eduarda e Maria Fernanda podem usar as redes.