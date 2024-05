Juliana acredita que é preciso tomar cuidado com o uso do celular

Juliana Cristina Maximiano Fontão, 34 anos, trabalha como vendedora na loja Tecna Power e é uma típica mãe da era do celular e da internet. Lembra que comprou seu primeiro aparelho só depois que completou 18 anos, com o dinheiro do seu primeiro emprego, pagando o mesmo por conta própria. Disse que tem muita familiaridade com o celular, pois trabalha em uma loja que dá assistência e venda de acessórios para o mesmo.



Na entrevista que concedeu ao jornal Gazeta de Vargem Grande, cujo tema era o celular e as ferramentas da internet e suas implicações no dia a dia das mães vargengrandenses, falou que como mãe, por trabalhar fora, através do aparelho de celular consegue ter um contato maior com seus dois filhos, Maria Fernanda de 17 anos e Victor Gabriel de 8 anos.



Casada com Alex Navarro Bento Fontão, afirmou que nos dias atuais é muito importante saber como os filhos estão no dia a dia, usando geralmente a ferramenta WhatsApp para as conversações com as crianças. “Quando minha filha sai à noite com as amigas, consigo saber onde ela está, ligo algumas vezes, pergunto se já posso ir buscá-la, faço tudo pelo celular”, explicou, falando sobre a importância que o aparelho tem na sua vida de mãe.



O uso do aparelho na sua vida está presente na maior parte do tempo, ajudando-a inclusive a melhorar a renda da família, uma vez que fora do expediente do trabalho, usa o celular para realizar vendas de alguns produtos, como lingerie, por exemplo.



“Também facilita muito minha vida de mãe, faço algumas receitas para meus filhos usando o celular; os recados da escola onde meus filhos estudam vem pelo WhatsApp. Conseguimos contato direto com os professores, sendo que antigamente tínhamos de ir até a escola para alguns esclarecimentos”, comentou Juliana.



Sobre os estudos das crianças, disse que usa muito a internet para ajudá-los nas pesquisas escolares através do Google e outras ferramentas. “Quando estudei não tinha estas facilidades em fazer nossas lições de casa”, explicou a mãe.



A parte negativa de todo este aparato moderno, é a preocupação de quando ela e o marido não estão por perto e não tem controle sobre o que os filhos tem acesso à internet. “Principalmente por eu ter uma filha adolescente, já não temos tanto controle, mas procuramos conversar a respeito, dar conselhos”, assegurou Juliana.



Disse que vê com preocupação o uso exagerado do celular, pois a filha já reclama de dor de cabeça e ela acredita que o uso excessivo pode ser uma das causas. “Por não estarmos presentes, vem o sentimento de culpa, é complicado. Fica difícil termos controle com quem nossos filhos conversam. Por ser adolescente, acha que estamos entrando em sua vida privada. Muitas vezes para evitar conflitos, acabamos não sendo tão exigentes”, desabafa a mãe.



Para ela, ao mesmo tempo que o celular aproxima, também distancia. “Ficamos muitas vezes em casa no celular e nas redes sociais, que acabam tomando um bom tempo nosso. Desperdiçamos um precioso tempo onde poderíamos conversar mais com nossos filhos, nos inteirarmos mais sobre como eles estão”, confessou.



Finalizando, disse que na sua experiência como mãe, o celular e as redes sociais ajudam muito, mas atrapalham também. “O segredo das mães nos dias de hoje, é saber dosar o uso do celular”, pontuou.