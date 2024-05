Evento em Casa Branca celebra 88 anos de Ganymédes José

Em comemoração aos 88 anos do nascimento de Ganymédes José, um evento será realizado no Auditório da Câmara Municipal de Casa Branca, na próxima quarta-feira, dia 15, às 19h30.

A mesa, intitulada como “Pensando Ganymédes José e Casa Branca – vida, obra e legado”, visa contribuir para a preservação da memória do maior escritor do município de Casa Branca.

Ganymédes José nasceu no dia 15 de maio de 1936 e o objetivo do evento, relizado em comemoração aos 88 anos de seu nascimento, é que o escritor seja conhecido de forma melhor pelos casa-branquenses, como um dos maiores símbolos culturais do município.

Estarão participando o professor José Augusto Cossi, o ex-diretor de Cultura Luis Renato Lima, o ex-diretor do DECET, o professor José Carlos Ribeiro, a professora Vera Maria Nogueira de Lima, o secretário de Cultura de São José do Rio Pardo, o professor Marcos de Martini e o radialista Pedro Ozório Carvalho Scweter. A mesa será mediada por Sérgio Argeu Scacabarrozzi.