Mais de 500 pessoas foram na Festa do Peroba

A 37ª edição da Festa do Peroba aconteceu no último domingo, dia 5, na Igreja do Peroba, na comunidade rural São Sebastião, localizada entre Vargem Grande do Sul e São Roque da Fartura, que faz parte da Paróquia Sant’Ana, e reuniu mais de 500 pessoas. Na ocasião, os presentes se deliciaram com o almoço e se divertiram com show ao vivo de Márcio Rossi e Juninho.



À Gazeta de Vargem Grande, o coordenador da comunidade Márcio Roberto Carvalho disse que o evento foi organizado pelo pessoal da comunidade e que a tradicional festa já está confirmada para 2025, também em maio. Os fiéis se reúnem na comunidade toda quinta-feira e celebram missa na igreja uma vez por mês.



O coordenador ressaltou que o valor arrecadado no evento sempre foi usado na comunidade, principalmente quando a igreja estava sendo construída, mas como a igreja está pronta, o dinheiro irá para a Paróquia Sant’Ana e o padre verá para onde destinar. Márcio informou que quando falta algo na comunidade, o dinheiro é usado para esta finalidade. No ano passado, o dinheiro ajudou na reforma da Igreja São Benedito.



Para Márcio, o evento superou a expectativa da organização. “Fizemos 400 ingressos, pois nossa expectativa era vender 400 almoços, mas não vendemos muito antecipado, então achamos que daria umas 300 pessoas no almoço, embora preparamos comida para mais, porque é melhor sobrar do que faltar. Não fechamos a conta ainda, mas participaram cerca de 500 pessoas do almoço, então foi muito melhor do que imaginamos desde o princípio. Foi muito bom”, disse.



Além do almoço, o evento contou com barraca da roleta, que é tradicional da festa, e também leilão de um bezerro, que é feito de maneira virtual. “Filmamos ele no pasto de quem doou e colocamos lá para ser arrematado. E também abrimos espaço para a Associação Lucas Tapi, eles tinham também um bezerro e depois ganharam mais um, então fizemos também o leilão dos dois bezerros deles”, comentou.



“Aproveitamos que já tinha os compradores ali, o pessoal que gosta de ajudar e aí ajudamos a entidade a arrecadar um dinheiro bom para ajudar a associação na luta das crianças e das pessoas que têm câncer. O evento foi excelente, foi muito bom, superou a expectativa nossa, ainda ajudou a entidade e, o mais importante, foi com união. Tudo correu muito bem, o pessoal gostou muito, foi excelente, graças a Deus”, completou.



Márcio agradeceu a todos que doaram prendas, que compareceu e ajudou. “Foram muitas pessoas que ajudaram, compraram ingressos, é a união mesmo. O céu é comunhão, se a gente não criar comunhão aqui na terra, o que vamos fazer no céu? Queremos caminhar para o céu, mas se não tivermos comunhão na terra, não temos o que fazer no céu, porque lá as pessoas são unidas. Foi um pedacinho do céu aqui”, comemorou.



Além da 37ª edição da Festa do Peroba, aconteceu também o Tríduo em Louvor a Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião na Igreja do Peroba, com a presença de Dom Luiz Cipolini, bispo da Diocese de Marília, que encerrou o tríduo com a celebração da missa. Muitas pessoas participaram deste momento de fé e oração.