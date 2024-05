Para João Amaral, Carlitão sempre se fez presente

Outro companheiro que conviveu com Carlitão, foi o ex-presidente do Sindicato Rural Patronal, o produtor e pecuarista João Batista Machado do Amaral. Praticamente com a mesma idade, aos 93 anos de idade, sr. João Batista recorda que conheceu Carlitão quando tinha por volta de 8 anos e foi com seu pai até a Fazenda Santa Terezinha da Fartura, onde Carlitão morava.

“Carlitão sempre me ajudou muito no Sindicato, foi um dos que mais contribuiu para a construção da nossa nova sede, no terreno cedido pelo José Ribeiro de Andrade, o Zecão. Era um companheiro muito bom, fomos várias vezes a São Paulo tratar das questões da nossa área e ele sempre se fez presente”, comentou João Batista.

Lembrou que junto com o Sindicato, chegaram a fazer mais de 25 leilões de gado e Carlitão sempre estava presente, prestigiando os eventos, contribuindo.

Disse que para Vargem Grande do Sul, Carlos Alberto de Oliveira foi muito útil, um grande líder como agricultor. “Inovou na questão da batata, abriu estes campos, que não valiam nada, acreditou, plantou e virou tudo terra de ótima cultura”, afirmou o ex-presidente do Sindicato Rural Patronal.

“Teve a infelicidade de perder seu filho, o Betão”, lamentou João Batista, mas, disse que Carlitão criou uma família de lideranças na área agrícola, deixando filhos e netos que hoje seguem seus caminhos.