Lucas descreveu Carlitão como uma pessoa à frente do tempo

“Uma pessoa à frente de seu tempo”, assim o presidente da Cooperativa dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul e Região (Cooperbatata), Lucas Lemos Ranzani define Carlos Alberto de Oliveira. Segundo Lucas, ele foi o agricultor que deixou as terras de cultura da Serra da Fartura e veio para os campos, região de Vargem Grande do Sul e Casa Branca, desbravando os cerrados juntamente com os japoneses, fazendo a calagem do solo.

Essa iniciativa, segundo Lucas, possibilitou a irrigação artificial, colocação dos pivôs centrais, fazendo com que nos campos pudessem ser feitas três plantas no ano, dinamizando o agronegócio, principalmente a batata, que hoje em Vargem e região corresponde a 60% da produção de batata de inverno do Estado de São Paulo.

“Quando o governo federal incentivou a exploração dos cerrados, principalmente o mineiro, em meados da década de 70, Carlitão já trabalhava os campos aqui em Vargem”, explicou o presidente da Cooperbatata, dando o exemplo de como o agricultor estava adiantado no seu tempo.

“Ele constituiu uma família maravilhosa, sempre foi uma pessoa que onde chegava, ele agregava, sempre positivo”, falou sobre a personalidade de Carlitão. A simplicidade e humildade de Carlitão foi outro lado exaltado pelo presidente da Cooperbatata. Como homem de negócio, Lucas disse que todos que fizeram alguma transação com ele, se sentiam satisfeitos, que Carlitão sempre indicou negócios bons a quem o consultava e foi uma pessoa extremamente correta.

Um desbravador, segundo Lucas, que foi para Goiás e contribuiu com o desenvolvimento da cidade de Rio Verde e também Araxá, em Minas Gerais. “Seu Carlito foi um esteio, um precursor, um pioneiro. Com certeza Vargem tem de se orgulhar do agro e o agro tem de se orgulhar de pessoas como Carlito. Eu diria que como foi o sr. Nestor Bolonha para a indústria do nosso município, assim foi sr. Carlito para o agronegócio”, finalizou.