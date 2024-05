Campanha do Agasalho 2024 teve início

O Fundo Social de Solidariedade, através do Departamento de Ação Social da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, preparou a Campanha do Agasalho de 2024, que acontecerá de maio a julho, com o apoio da Guarda Civil Municipal.

Na campanha, serão arrecadadas peças de roupas novas e usadas e também cobertores novos, que serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A equipe do fundo enfatizou a importância de lavar, higienizar e empacotar em sacos plásticos as peças de roupas antes de sua doação. “Isto é uma medida importante de higiene e segurança para aqueles que vão receber as doações”, disse.

As doações podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade, à Rua Sete de Setembro, nº 300, no Centro, ou no comando da Guarda Civil Municipal, à Praça Rafael Piconi, nº 10, na Vila Polar.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Eva Vilma da Silva Rodrigues, ressaltou a importância de se atentar à doação de roupas em bom estado para poder ser utilizadas e priorizar roupas de frio como blusas, calças, moletons e meias. “Pedimos que as pessoas tenham consciência e doem roupas em bom estado e limpas. A Campanha do Agasalho não é para descarte, é para ajudar quem necessita de agasalho no inverno. Temos também a necessidade de muitas roupas de crianças e masculinas adultas, então quem puder ajudar, agradecemos imensamente”, disse.

Está sendo realizada também arrecadação de cobertores novos, além da aquisição pela prefeitura para atender às pessoas que fazem parte dos programas sociais ou apresentam vulnerabilidades.

A EPTV estará junto com a Campanha de Arrecadação dando apoio no dia 25 de maio, o Dia D da arrecadação, que contará com drive-thru na sede do Departamento de Ação Social, na Rua Primeiro de Maio, nº 359, no Centro, das 8h ao meio-dia.