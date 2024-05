Vargem se classifica para 3ª fase da Taça EPTV de Futsal

Na segunda-feira, dia 6, Vargem Grande do Sul venceu Ribeirão Bonito na segunda fase da Taça EPTV de Futsal, no CEE José Cortez, na Vila Santana. Com a vitória, Vargem se classificou para a terceira fase.

O jogo terminou com uma goleada de 5 a 1 e Vargem avançou mesmo com um jogo a menos, uma vez que Ribeirão Bonito havia perdido suas duas partidas.

Vargem ainda tem um jogo contra Itirapina. Porém, o time está classificado para a próxima fase, independentemente do resultado do jogo que ainda vai ser realizado contra a equipe de Itirapina.

No grupo, Itirapina também se classificou e, na próxima rodada, Vargem e Itirapina se enfrentam para ver quem vai avançar na primeira colocação do grupo 14. A partida acontecerá em Araras.