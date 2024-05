Gente & Fatos

Casamento de Sabryna Aprigio Peluchi e Marcos Vinícius Paiva

A comerciária Sabryna Aprigio Peluchi de Paiva e o advogado Marcos Vinícius de Paiva se casaram no sábado, dia 4, na Igreja Matriz de Divinolândia, na paróquia Divino Espírito Santo. Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados no salão de festas Vô Jordão, onde a música ficou por conta de Alan Gabriel e banda. Marcos é filho de Marcos Donizete de Paiva e Lilian de Fátima Ferreira de Paiva, e Sabryna é filha de Raquel Aprigio

Denyse e Isael Balarin

O casal Denyse e Isael Balarin viajou no início deste mês, para curtir a família do filho Hermeti, que reside há anos em Londres com a esposa Ana Lúcia e o filho Caetano. Além de matar a saudade, Denyse e Isael ganharam do filho também uma viagem para Siena, na Áustria

Pedro Tatoni Benini em seu aniversário de 4 anos

Pedro Tatoni Benini soprou sua velinha no sábado, dia 4, no Pipoca Doce, onde foi o centro das atenções dos pais Maria Amália e César, dos avós Elza, Valter e Ana Lúcia, dos padrinhos Priscila e João, da prima Maria Vitória, dos amigos da escola Dom Pedro e demais familiares. Fotos: Douglas Rogério

Fábio Luiz

O operador de máquina CNC, Fábio Luiz, faz aniversário nesta segunda-feira, dia 13, quando recebe os cumprimentos de familiares e amigos, junto à esposa Sandra e a filha Paloma

Helena Gomes

A princesinha Helena Gomes del Santo completa 9 anos neste domingo, dia 12, recebendo o carinho da mãe Gislaine, dos irmãos Gabriel e José Osvaldo e dos avós maternos e padrinhos Neide e José Carlos Gomes

Julia de Cássia

A vendedora da loja Viccell, Júlia de Cássia Firmino Alves faz aniversário neste sábado, dia 11, quando recebe os parabéns dos familiares e amigos

Lucca Valverde

O estudante Lucca Valverde da Silva comemorou seus 10 anos nesta quinta-feira, dia 9, quando recebeu os parabéns da mãe Juliana, do pai Tiago, demais familiares e amigos

Vitor Teixeira

O artista digital Vitor Teixeira aniversaria neste sábado, dia 11, quando recebe os parabéns de familiares e amigos, em especial dos colegas de trabalho do Café Pacaembu

Vinicio Rodrigues

O personal trainer Vinicio Rodrigues Batista aniversaria neste domingo, dia 12, quando recebe os cumprimentos da esposa Jaqueline e demais familiares e amigos

Luís Gustavo Ruiz

O promotor de vendas Luís Gustavo Ruiz Oliveira festejará seu aniversário neste domingo, dia 12, quando recebe os cumprimentos da esposa Renata, da irmã Daniela, e em especial da mãe Eleonora

Sirlei Malaguti

Em clima de Dia das Mães, Sirlei Mari Penna Malaguti brinda a passagem do seu aniversário neste domingo, dia 12, ladeada pelo carinho do marido Mário, dos filhos Ana Virgínia, Thiago e Maria Vitória, dos genros Tiago e Pedro, do neto Felipe, dos amigos e familiares

Breno Vicente

Em São Paulo, o administrador de empresas Breno Perez Vicente comemorou seu aniversário na segunda-feira, dia 6, quando recebeu as felicitações da esposa Izabela e dos filhos Gabriel e Luiza

Flávio Canal

O empresário Flávio Canal brindou a passagem do seu aniversário na terça-feira, dia 7, quando recebeu os cumprimentos da esposa Cláudia, dos filhos Marina, Isabela, Vitor – que também comemorou seu aniversário no dia 2, do genro Danilo, do neto Arthur e da sogra Cleide

José Francisco

José Francisco Antunes Pereira, comemorou seus 80 anos de vida, na quarta-feira dia 8, junto a esposa Regina, com quem divide a foto, aos filhos Cristiano e Luciane, a nora Michele, ao neto Gabriel, aos amigos e demais familiares

Lídia Luvezute

A psicóloga Lídia Luvezute Campos brinda a chegada dos seus 33 anos neste sábado, dia 11, recebendo os parabéns do marido Maurício, demais familiares e amigos

Márcio Rodrigues

O advogado e presidente da AOB/SP da subseção de Vargem Grande do Sul, Márcio Aliende Rodrigues, brinda a passagem de seu aniversário neste domingo, dia 12, recebendo as felicitações da esposa Letícia, da filha Malu, demais familiares e amigos