Os grandes nomes do Jazz – Ella Fitzgerald

Ella Fitzgerald (Ella Jane Fitzgerald)

Nascimento: 25/04/1917 – Newport News (Virginia)

Morte: 15/06/1996 – Beverly Hills (Califórnia)

Atividade: Cantora

Estilos e Gêneros que cultivou: Swing, bebop, bossa nova

Daqui a dezenas ou até mesmo centenas de anos, quando alguém quiser conhecer ou estudar o que se produziu de melhor no universo da canção norte americana durante o século 20, vai ter de ouvir pelo menos algumas das gravações de Ella Fitzgerald, a “Primeira Dama da Canção”.

“Eu não sabia o quanto nossas canções eram boas, até que Ella Fitzgerald as cantava” – Ira Gershwin.

A voz de ampla extensão, com um timbre doce, quase juvenil, sem falar na dicção e na afinação perfeitas também ajudam a entender por que ela se tornou, provavelmente a mais completa cantora desse gênero musical.

Ella Fitzgerald, somos gratos por tudo que sua voz nos brindou.

Salve!!!

Ouçam: You Showed Me the Way e Summertime

Raul Rodrigues Baía Filho