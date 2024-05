Gente e Fatos

Bodas de Prata de Ana Cláudia Cachola e Luciano Vanzella

Ana Cláudia Cachola e Luciano Vanzella completaram 25 anos de união matrimonial, Bodas de Prata, e para celebrar a data, no dia 7 de maio, foi celebrada uma missa na Igreja Nossa Senhora das Dores pelo padre Paulo. E nesta terça-feira, dia 21, Ana Cláudia celebra também mais um ano de vida. Os cumprimentos ficaram por conta do filho Miguel, de toda a família e dos amigos

Casamento de Isabel Cristina Tobias dos Santos e Marcos Antônio dos Santos

Isabel Cristina Tobias dos Santos e Marcos Antônio dos Santos se casaram no dia 10 de maio em cerimônia civil realizada no cartório e que contou com a presença dos filhos do casal, Davi e Vitória. Isabel é filha de Neusa de Sousa Ricardo Tobias e Carlos Alberto Correia Tobias, e Marcos é filho de Rosalina dos Santos

Patrícia Ribeiro

A psicopedagoga e professora de educação especial, Patrícia Villas Boas Ribeiro, aniversariou na segunda-feira, dia 13, quando recebeu os cumprimentos do marido Edward, da filha Maria Eduarda e demais familiares

Dionísio Peretti comemora 98 anos

Neste sábado, dia 18, Dionísio Peretti completa 98 anos de idade, ladeado pelo carinho dos filhos Carlos Roberto, José Roberto e Rodrigo, das noras Maria Aparecida Gimenes, Maria Aparecida Ângelo e Letícia, dos netos Juliana, Rafaela, Marcelo, Patrícia, Thalita e Camila e dos bisnetos Victor e Antônio. Na foto, o senhor Dionísio com os filhos e a esposa Maria Aparecida, falecida em 2023