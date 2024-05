Painel: Doação de terreno

Movimentações políticas

Dentre as movimentações políticas dos pré-candidatos a prefeito, consta neste sábado, dia 18, o lançamento da pré-candidatura do vereador Magalhães pelo PL, e o vice-prefeito Celso Ribeiro, pré-candidato pelo Republicanos, tem feito várias reuniões com os pré-candidatos a vereador dos partidos que o estão apoiando. Já os pré-candidatos Celso Itaroti e José Carlos Rossi, ambos do PSD, têm feito mais uso das redes sociais para se aproximarem dos seus eleitores.

Doação de terreno

A Prefeitura Municipal encaminhou Projeto de Lei de doação de terreno à Câmara Municipal e, após aprovação dos vereadores na última sessão, no dia 7 de maio, o terreno foi doado na manhã desta sexta-feira, dia 16. O terreno está localizado no Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca “Tota” do Lote 06, quadra F, área de 1.075m2, e foi doado à empresa Comercial Della Alimentos Ltda. De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), no ato da assinatura da doação estiveram presentes os sócios e irmãos, Marco José Della Torre e Edésio Antônio Della Torre, o vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e o diretor Juliano Scacabarozi. O prefeito ainda ressaltou que a empresa Comercial Della Alimentos gera 50 empregos diretos no município.

Reconhecimento

Em evento em Águas de Lindóia, o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) de Vargem Grande do Sul, que tem a vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto como presidente, recebeu, nesta sexta-feira, dia 16, um prêmio em reconhecimento pelo trabalho de fomento e fortalecimento do empreendedorismo feminino na cidade.

Revitalização

A obra de revitalização da fonte da Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, teve início na última semana. Um cerco do perímetro já começou a ser montado ao redor da fonte e um container foi instalado na praça para guardar os materiais. A previsão de término da obra, segundo o informado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), é de quatro meses.