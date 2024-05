Adolescente morreu esperando atendimento em Casa Branca

Uma adolescente de 12 anos morreu enquanto aguardava atendimento no Posto de Pronto Atendimento (PPA) de Casa Branca, na quarta-feira, dia 22. Heloysa Gabriela Rocha Gomes chegou à unidade com dores e, enquanto aguardava pela consulta, desmaiou e morreu. A família reclamou da demora para o atendimento.

O corpo foi enviado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Mococa para a apuração da causa da morte. A Polícia Civil também investiga.

Em nota, a Santa Casa informou que a menina estava com sintomas leves, como febre e dor de garganta, e passou pela triagem e classificação de risco, que foi de não-urgente. A adolescente ficou do lado de fora da unidade, enquanto a mãe dela ficou à espera do chamado da consulta e quando foi buscar a filha a encontrou desmaiada.