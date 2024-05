Atletas do handebol feminino conquistam prata

No último domingo, dia 19, a equipe Mirim feminino do Handebol de Vargem esteve no Clube Cosmopolitano, na cidade de Cosmópolis para disputar a segunda etapa da categoria na Liga de Handebol do Interior.

O professor Juliano ressaltou que, nessa etapa, as meninas jogaram contra as equipes do outro grupo da competição, enfrentando três equipes muito fortes, duas delas que disputam o Campeonato Paulista da categoria e terminaram a competição com uma vitória e três derrotas, ficando em segundo lugar no seu grupo.

“Fomos para a disputa com uma equipe bem reduzida, tendo que ajustar as meninas a funções que não estão habituadas a jogar, mas elas demonstraram um espírito de competição grandioso, lutaram até o final pelo melhor resultado possível para nossa cidade e conquistaram sua primeira vitória na Liga de Handebol do Interior”, disse.

Contra Atibaia, Vargem perdeu por 9 a 1, com um gol de Kemilly. No jogo contra Cosmopolitano, o time perdeu por 12 a 5, com cinco gols da atleta Kemilly. Já na partida contra Amparo, Vargem venceu por 7 a 5, com cinco gols de Kemilly, um de Ludmilla e um de Eyshilla. A atleta destaque da partida foi Ana Helena Gomes. No jogo contra o Clube Mogiano, Vargem perdeu por 12 a 0.

A equipe Mirim volta a jogar pela Liga Jandaia no próximo mês, onde enfrenta Mococa em Vargem. Pela Liga do Interior, o próximo compromisso é em setembro na cidade de Campo Limpo Paulista.

Fotos: Arquivo Pessoal