Time mirim masculino é bronze em etapa da Liga de Handebol

A equipe Mirim masculino do Handebol de Vargem esteve em Tatuí no último sábado, dia 18, para disputar a segunda etapa da Liga de Handebol do Interior.

Na ocasião, os atletas melhoraram seu resultado em relação a primeira etapa, com desempenho de três vitórias, um empate e uma derrota, mas novamente saíram com a medalha de bronze por conta do saldo de gols.

O professor Juliano falou sobre a etapa. “Chegamos a última partida invictos, disputando o título com Louveira, porém fizemos uma partida final muito abaixo do esperado, mas o resultado final foi positivo, estamos bem colocados para conquistar uma das vagas entre os quatro finalistas da Liga”, ressaltou.

No jogo contra o Cosmopolitano, Vargem empatou em 3 a 3, com gols de Theylor, Murilo e João Vitor. O destaque da partida foi Jonas Prates.

Contra Tatuí, Vargem venceu por 6 a 4, com três gols de João Vitor, dois de Pedro e um de Kenedy. O destaque foi João Vitor Domeneciano.

Na partida com Amparo, Vargem ganhou por 9 a 3, com três gols de Pedro, dois de Theylor, dois de Fabrício e dois de João Vitor. O atleta Pedro Pedretti foi o destaque da partida.

Vargem também venceu o jogo contra Valinhos por 7 a 6, com dois gols de Pedro, um de Theylor, um de Fabrício, um de João Vitor, um de Kenedy e um de Murilo. O destaque foi Jonas Prates.

No jogo contra Louveira, Vargem perdeu por 14 a 5. O time contou com três gols de Theylor, um de João Vitor e um de Kenedy.

Agora, a equipe Mirim volta suas atenções para a Liga Jandaia de Handebol, onde tem vários compromissos no mês de junho. Pela Liga do Interior, a próxima etapa será em Valinhos no mês de agosto.

Fotos: Arquivo pessoal