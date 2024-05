PM apreende drogas na Praça Washington Luís

Durante patrulhamento, a Polícia Militar realizou uma abordagem na Praça Washington Luís, em frente a Prefeitura Municipal, na sexta-feira, dia 17, por volta das 20h40.

Ao verem os policiais, um grupo de pessoas demonstrou incômodo e um rapaz que estava com o grupo saiu correndo, não sendo possível abordá-lo. As outras pessoas foram abordadas.

Com um rapaz, foi encontrado três porções de maconha, R$ 39,50 e um celular com fone de ouvido. Com uma mulher, havia no bolso direito de sua calça, uma porção de maconha. Com outro rapaz, havia dois tubetes de cocaína no bolso de sua bermuda e, com outro, R$ 94,00 e, ao seu lado, um invólucro transparente com 14 tubetes de cocaína. Com os outros abordados, não foi localizado nada de ilícito e eles foram liberados.

O rapaz que possuía 14 tubetes recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e os demais receberam voz de prisão pelo crime de porte de drogas. Todos foram levados ao plantão de Polícia Judiciária, onde o delegado ratificou a voz de prisão. Assim, o rapaz pego por tráfico permaneceu à disposição da Justiça e os demais, após assinarem os termos de compromisso, foram liberados.