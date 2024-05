Polícia Civil prende trio por tráfico no Jd. Dolores

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul realizou uma operação na sexta-feira, dia 17, na Avenida Antônio Pedro Cavalheiro, no Jardim Dolores. Na ocasião, três pessoas foram presas e drogas foram apreendidas.

Os policiais civis Diego e Felipe e o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior realizavam investigações sobre o tráfico de drogas no bairro, quando passaram por uma praça entre uma creche e uma Escola Municipal e viram três rapazes.

Um deles fez gestos como se estivesse entregando alguma coisa para o outro rapaz, enquanto o outro indivíduo estava ao seu lado. Diante da atitude suspeita, todos foram identificados.

Com os dois adolescentes, foram encontradas sete porções de maconha, devidamente embaladas e prontas para a venda, dois celulares e R$ 19,00. Ao serem questionados se haveria mais drogas em suas casas, um deles respondeu que não e o outro disse que possuía uma porção maior de maconha.

Os policiais foram à casa do rapaz, sendo recebidos pela avó dele, que permitiu as buscas. No local, foi encontrado na gaveta do guarda-roupa uma mini balança de precisão, uma porção maior de maconha e R$ 2.215.

Outras 88 porções de maconha foram encontradas guardadas na casa da frente, onde residiam duas mulheres, uma delas também adolescente. A mulher de 18 anos foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação.

Os dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Fundação Casa de Campinas, por terem vários atos infracionais de tráfico e associação para o tráfico de drogas. A adolescente foi liberada.