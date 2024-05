90 anos do amigo Maércio

Por Mario Poggio Junior

Dia 10, Laércio Diogo Cardoso, o estimado Maércio, completou sua nonagésima primavera.

Companheiro de todas as horas, nos meus 68 anos de vida, tudo que escrever em sua homenagem, será pouco, diante do muito que merece.

Talentoso, exerceu várias atividades, como por exemplo: ainda criança aparteou bezerros, aprendeu a matar e limpar porcos; dirigiu charrete para transportar filmes da estação ferroviária para o antigo Cine Glória; fundou a Lanchonete do Maércio que servia salgados, lanches, saborosos almoços e jantares, preparados pessoalmente; conserta eletrodomésticos (fez curso por correspondência), mas suas principais atividades são de padeiro e confeiteiro.

Começou na Padaria e Confeitaria Candinho limpando latinhas, quando sua mãe era cozinheira do Restaurante do estabelecimento, aprendeu os ofícios de confeiteiro com Adalgisa Patarro Pereira e de Padeiro com José Cândido Pereira – Zé Candinho, e fez brilhante carreira, onde atua até hoje.

Generoso, ensinou sua profissão a vários vargengrandenses, como por exemplo o Toninho Fermoselli, quando sua família adquiriu a Padaria Bela Vista (Padaria do Fermoselli) e os funcionários da Padaria Municipal.

Merecidamente, já foi agraciado como Profissional do ano pelo Rotary Club.

No campo esportivo defendeu o Time dos Marianos (Flamengo), pois era Congregado Mariano, e o folclórico Canto do Rio (Esmaga Sapo).

Por fim, apesar da distância, sempre recordamos com carinho do amigo incentivador e companheiro de pesquisas da genealogia da família e sobre a história da cidade.

Ainda, uma lembrança especial da oportunidade em que fez “suspiros”, de surpresa, para o Cláudio “Neninho” ou “Feta”, como era conhecido e para mim, enquanto brincávamos.

Saudades!