Núcleo Desenvolver realiza Arraiá Inclusivo

Já em clima de festa junina, o Núcleo Desenvolver realizará um Arraiá Inclusivo no próximo sábado, dia 1º, às 19h, no Salão de Festas São Benedito. Os convites estão sendo vendidos a R$ 20,00, sendo que menores de seis anos não pagam.

O objetivo, segundo o informado, é a realização de uma festa inclusiva com baixos estímulos sensoriais, muita brincadeira livre e diversão.

Na ocasião, haverá comidas típicas com consumo livre. O cardápio é cachorro quente, pipoca, batata chips, amendoim e doces. As bebidas serão vendidas à parte e haverá também barraca da roleta com valores simbólicos.

A empresa Núcleo Desenvolver foi fundada por Daiane Passoni, psicóloga e analista de comportamento.