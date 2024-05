Técnico da seleção brasileira ministra seminário em Vargem

Os alunos da equipe Hwarangdo participaram de um seminário de poomsae competitivo ministrado pelo mestre 6° DAN Marcelo Yamashita, que esteve em Vargem com quatro atletas de sua equipe. O seminário aconteceu no sábado, dia 18, na Escola D. Pedro II.

O evento realizado no período da manhã e da tarde teve como principal objetivo preparar os atletas que iriam disputar a terceira fase do Campeonato Paulista no domingo, dia 19.

O mestre Carlos Xavier falou sobre o seminário. “É sempre muito importante eventos deste nível em nossa cidade, com toda certeza os alunos evoluem muito a cada seminário que participam. Exemplo disso foi a classificação de todos os atletas da equipe para o Grand Slam Paulista, evento que dá vaga para o Campeonato Brasileiro de Poomsae”, disse.

Na ocasião, Yamashita falou sobre os atletas da equipe. “Vargem Grande do Sul através do mestre Carlos Xavier é uma das poucas cidades que investem de verdade no poomsae e, com pouco tempo, acredito que terá atletas compondo a seleção brasileira e representando nosso país nos eventos internacionais”, comentou.

Xavier agradeceu à Escola D Pedro II por sediar e apoiar a realização do seminário.

Fotos: Hwarangdo