Atletas vão disputar Grand Slam Paulista

A equipe Hwarangdo esteve em Barra Bonita, no último domingo, dia 19, participando da terceira etapa classificatória para a final do Campeonato Paulista, o Grand Slam, que acontecerá em São Paulo nos dias 8 e 9 de junho.

Os classificados para o Grand Slam agora vão disputar o título de campeão paulista e também a vaga para o Campeonato Brasileiro.

Estão na disputa os atletas Maria Eduarda Piovan Ferreira (poomsae), Lara Paladino Felipe (poomsae), Marihá Clara Longui Felipe (poomsae), Manuela Bedin Xavier (luta e poomsae), Ketelyn Kessy Pereira (luta e poomsae), Jorge Albino (luta e poomsae), Luísa Gregório Avanzi Ranzani (luta), Rafaela Efigênia Cardoso Barbosa (luta), Daniele de Freitas Milan (luta), Pedro Moreno (luta), Breno Caixeta (luta) e João Vitor Toth Baía (luta).

Os técnicos nas etapas classificatórias e na grande final são o mestre Carlos Xavier e o professor Ricardo Ramos. O mestre Carlos Xavier explicou que a preparação se intensifica para a grande final e os treinos são diários até o dia da competição.

Segundo explicou, outra batalha dos atletas é levantar recursos para a participação dos eventos, os faixas pretas tem um gasto aproximado de R$ 400,00 por etapa. Na grande final o custo aumenta, pois o evento será realizado em dois dias.

Para levantar recursos, os atletas da equipe estarão vendendo pizzas e uma ação entre amigos para participarem. “Contamos com a colaboração de toda população”, comentou.

Para ajudar os atletas, entre em contato com o Instagram @escoladeartesmarciaismx ou pelo WhatsApp (19) 99889-7697.

Fotos: Hwarangdo