Pedro venceu competição de Velocross

O piloto vargengrandense Pedro Rosseto, de 8 anos, conquistou o primeiro lugar na 5ª etapa do Campeonato Paulista de Velocross, que aconteceu no último domingo, dia 19, em Santo Antônio de Posse.

Na categoria 50 cilindradas, Pedro ficou em primeiro e se mantém na liderança da competição, em busca do bicampeonato, já que foi campeão em 2023.

Mesmo com sua motinha sendo de 50cc, Pedro competiu na categoria 65 cilindradas e ficou em segundo lugar. Essa foi uma corrida muito disputada do começo ao fim, com várias trocas de posições entre ele e o terceiro colocado.

Dando sequência aos campeonatos, o piloto já está se preparando para mais uma etapa de Paulista de Motocross, que acontece no próximo domingo, dia 2 de junho, em Mogi das Cruzes. Neste campeonato, com a somatória de pontos das etapas anteriores, ele está em terceiro lugar na disputa com os melhores pilotos de motocross do estado de São Paulo.

Pedro tem se destacado cada vez mais no esporte e vem melhorando a cada corrida. Com os resultados que vem obtendo, ele tem sido atração nos campeonatos com muitas pessoas torcendo e o acompanhando nas corridas.

O objetivo agora é se preparar para competir o Campeonato Brasileiro na categoria 50cc em 2025 e estar entre os melhores pilotos do Brasil.

O piloto agradeceu o apoio de todos os seus parceiros, patrocinadores e amigos que torcem por ele.

Fotos: Jota/equipe Bolinfotoshow