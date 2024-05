Faltam recursos humanos ao Depto. do Meio Ambiente

Responsável pela execução das políticas voltadas ao meio ambiente e agricultura do município, o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente (DMAMA) de Vargem Grande do Sul vive um momento de falta de pessoas para poder cumprir com suas importantes funções conforme determinadas por lei e que o município tanto necessita.

Com a importância cada vez maior de se voltar para os problemas ambientais – como o que se passa no Rio Grande do Sul – o departamento que era para abrigar as unidades administrativas de Divisão de Agricultura; Divisão de Inspeção Sanitária Animal e Divisão de Meio Ambiente, hoje passa um momento difícil, nele trabalhando apenas o diretor Edson Nardini Sbardelini, médico veterinário e também uma servidora municipal que assessora na parte burocrática e administrativa.

Dificuldades começaram este ano

No começo deste ano, o assessor do departamento Antônio Marcos Ayres da Cunha Santos, que vinha cumprindo um importante papel, sendo inclusive o responsável pelos projetos e ações implantadas no departamento que levaram o município a ter uma das suas melhores classificações no ranking do Programa Município Verde Azul (PMVA), deixou o cargo de confiança que ocupava, para se tornar o diretor do Meio Ambiente de São João da Boa Vista.

Também o engenheiro agrônomo que havia sido contratado pela prefeitura municipal para trabalhar no DMAMA, deixou o cargo e não foi contratado outro profissional para o seu lugar. Com apenas duas pessoas, muitas das múltiplas tarefas que precisam ser realizadas pelo departamento de Agricultura e Meio Ambiente, deixaram de ser feitas.

Com a saída do técnico Antônio Marcos, importantes projetos que estavam em andamento, deixaram de ter prosseguimento com prejuízos difíceis de serem mensurados para o município. É bem provável que Vargem retroceda nos ganhos que obteve no ranking do programa Município Verde Azul nas próximas aferições da secretaria estadual do Meio Ambiente.

Luta pelo meio ambiente

Desde sua fundação há mais de 40 anos, a Gazeta de Vargem Grande vem lutando pela melhoria do meio ambiente do município, quer seja denunciando irregularidades, quer seja apontando caminhos que os dirigentes municipais deveriam trilhar para melhorar este importante segmento que tem profundo impacto na saúde dos vargengrandenses.

Foi assim que no início de 2020, o jornal teve como manchete “Vargem não atinge metas do Município Verde Azul”, citando que o departamento na ocasião tinha pouca estrutura, passando naquele ano pelo terceiro ocupante do cargo na gestão do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB). “Área sensível em qualquer gestão, o Meio Ambiente em Vargem Grande do Sul ainda aguarda da atual gestão um investimento maior, principalmente no tocante à arborização da cidade”, escreveu o jornal na época.

Ainda sobre a questão envolvendo o meio ambiente e as classificações da cidade no ranking do município Verde Azul da secretaria estadual do Meio Ambiente, que tem dentre os seus propósitos medir a eficiência das gestões municipais neste quesito, matéria do jornal aponta que em 2011, quando o ranking foi anunciado pela primeira vez, Vargem ficou em 557º lugar, com 10.41 pontos.

No ano seguinte, subiu para a 289ª colocação, com 44.3 pontos. Já em 2013, ficou em 529º lugar, o pior desempenho até então, com 13.07 pontos. No ano seguinte, subiu algumas posições, para o 510º lugar, obtendo 11,06 pontos. Em 2015, ficou na 389ª posição, com 18.61 pontos e em 2016, subiu para o 219º lugar, melhor posição obtida até então, em todas as participações, com 44.92 pontos.

Já em 2017, Vargem caiu para a 383ª colocação, com 11.26 pontos e na edição de 2018, subiu para a 289ª posição, com 18.84 pontos. Em 2019 ficou em 416º lugar, caindo para 9.41, e em 2020, obteve o 199º lugar, registrando nota 38.41.

A situação começou a melhorar quando o prefeito Amarildo contratou o técnico Antônio Marcos Ayres da Cunha Santos, que após realizar um bom trabalho, juntamente com o diretor do Meio Ambiente Edson Sbardelini, melhoraram a nota final de Vargem, que passou de 38,4 em 2020, para 71,76 em 2021, saltando da posição 199 para 108, a melhor posição conquistada, havendo um aumento na pontuação em todas as diretivas.

No início deste ano, foi divulgado o ranking referente a 2022/2023, e o município ficou em 37º na categoria II, de 10 mil a 49.999 habitantes, com a pontuação de 72 pontos, sendo que 153 municípios participaram nessa categoria. No Programa Município Verde Azul ciclo 2021, Vargem obteve a nota de 71,76 e ficou na 110ª posição.

Mas a falta de investimentos em estruturar o departamento e investir na capacitação das pessoas para esta finalidade, levou o município a voltar à estaca zero com a saída do assessor Antônio Marcos, que era quem tocava os programas. Sem sua presença e sem pessoal, fica difícil implementar as leis e projetos que compete ao setor.

A reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande procurou o diretor Edson Sbardelini para saber sobre as questões pertinentes acima descritas, mas o diretor achou melhor que as questões fossem levadas ao prefeito Amarildo Duzi Moraes para que as mesmas fossem respondidas.

Prefeitura não responde

No dia 24 de abril, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande para melhor informar os seus leitores e também os cidadãos vargengrandenses sobre os atuais problemas que envolvem o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, enviou uma série de perguntas. Porém, até o fechamento da presente edição, a prefeitura não respondeu às questões formuladas.