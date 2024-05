Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria José do Espírito Santo, aos 62 anos de idade, no dia 18 de maio. Deixou o marido João Batista do Espírito Santo; os filhos Danison, Douglas e Daniela; noras; genros e netos. Foi sepultada no dia 19 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Manoel Batista, aos 92 anos de idade, no dia 19 de maio. Era viúvo de Antônia da Silva Batista; deixou os filhos Claudinei, Silvia e Claudinéia; os genros Osmar e Juvenil; a nora Maria Helena; os netos Lucas, Luan, Jean, Renan, Thaísa, Lucimara e Vaner; os bisnetos Rochelle e João Miguel e os irmãos Guerino e Sebastião. Foi sepultado no dia 19 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Walther Peretti, aos 89 anos de idade, no dia 19 de maio. Deixou o irmão Oswaldo e os sobrinhos Regina, Ana Maria, Sueli, Eunice, José, Terezinha e Rubina. Foi sepultado no dia 20 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Manoel Bispo Cruz, aos 98 anos de idade, no dia 19 de maio. Deixou os filhos Paulo e Sandra; os netos Everton, Felipe, Marin, Duda, Fernanda, Gabriele, Mônica e Ana Paula; e os bisnetos Bruno, Bruna, Jéssica e Nicole. Foi sepultado no dia 20 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vilma Contini, aos 61 anos de idade, no dia 22 de maio. Deixou o marido José Francisco Nogueira; os filhos Gabriel e Douglas; as noras Agnes e Marcela; a neta Cecilia; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 22 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Inácio Espanhol, aos 87 anos de idade, no dia 22 de maio. Viúva de José Espanhol; deixou os filhos Vanderli, Paulo e José Roberto; a nora Lucinda; o genro Aparecido; os netos Joyce, Jéssica, Willian, Elita, Welinton, Elizandra, Eula, Eyshila e Eshylen; os bisnetos Andrielly, Jeferson, Breno, Isabely, Heitor, Noah e Mariana; os irmãos Josefa e Pedro; e os sobrinhos Darlene, Adenilda, Dauria, Simone, Jaqueline, Marcos, Daniel, Denise Damares, Márcio Carlos, João, Nair, Júlio e Benedito. Foi sepultada no dia 23 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Odilia de Andrade, aos 76 anos de idade, nesta sexta-feira, dia 24 de maio. Deixa os filhos Francisco, Luís Antônio e Marcia; as noras Fernanda e Áurea; os netos Luís Fernando, Mateus, Keila e Luana; os bisnetos Gabriel, Miguel e Emanuele. Seu sepultamento foi realizado nesta sexta-feira, dia 24, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Pedro Abidias, aos 86 anos de idade, no dia 18 de maio. Foi sepultado no dia 19 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Iraci Francisco de Souza Mariano, aos 73 anos de idade, no dia 20 de maio. Foi sepultado no dia 20 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Luiz Sebastião Moras, aos 87 anos de idade, no dia 20 de maio. Foi sepultado no dia 20 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Rosângela de Carvalho Tortelli, aos 57 anos de idade, no dia 23 de maio. Foi sepultada no dia 23 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu José Roberto Cavelagna, aos 69 anos de idade, no dia 11 de maio. Deixou a esposa Judite Francisco de Campos Cavelagna; os filhos Gabriela, Graziela, José Roberto e Vi; e netos. Foi sepultado no dia 11 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Osvaldo Aleixo, aos 67 de idade, no dia 14 de maio. Deixou a esposa Eni Germano Garcia; os filhos Lucca, Aline e Lilian; e netos. Foi sepultado no dia 15 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Osmar de Assis Corrêa, aos 59 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixou os irmãos Maria Alice, José Carlos, Rosalina, Vera, Terezinha, Sueli, Ivete, Pedro e Márcia. Foi sepultado no dia 17 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Pedro Ruy Vercelino, aos 74 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixou os filhos Adriana, Juliano e João Francisco; a nora Rafaela; o genro Murilo e a neta Júlia. Foi sepultado no dia 18 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Iraci Pereira Alves da Silva, aos 92 anos de idade, no dia 20 de maio. Deixou os filhos José Adauto, José e Sueli; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 20 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Heloysa Gabriela Rocha Gomes, aos 12 anos de idade, no dia 22 de maio. Deixou os pais Roberto e Elisângela. Foi sepultada no dia 23 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Osmar Aparecido Ganzella, aos 54 anos de idade, no dia 23 de maio. Deixou a mãe Anália dos Santos Ganzella; os filhos Melany, Melissa e Elidia; os netos Matheus e Ruan; e irmãos. Foi sepultado no dia 24 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.