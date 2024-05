Editorial em forma de poesia

Pensamos a cidade como um organismo vivo, que precisa respirar, que necessita da água, das chuvas, do vento, do sol da manhã a aquecer suas ruas, seus edifícios e jardins. Que precisa ser bem cuidada, limpa, alegre e bonita. Muiiito arborizada.

Que seja acolhedora, que tenha bastante praças e bancos para a gente sentar e ver a vida ir passando, com seus habitantes também passando por ela. Ver a vida fluir e, numa cidade bem cuidada, a vida se torna mais alegre e gostosa de se viver.

Uma cidade bem arborizada, com bosques, uma bela represa para a gente passear, fazer caminhadas, espairecer. Com bons botecos para tomar umas cervejas, barzinhos legais e com música, bons clubes. Igrejas com padres e pastores para ajudar na vida espiritual, também guias espirituais e pais de santo.

Hospitais, clínicas, locais acolhedores que cuidem dos animais, pois eles são importantes. Que tenha ainda muitos terrenos baldios, cheios de plantas com sementeiras, onde muitas espécies de pássaros possam se alimentar, dar continuidade ao ciclo da vida.

Ah, e que tenha uma bela praça com uma linda fonte luminosa. Uma fonte que funcione, que faça jorrar água espumante, colorida, que dance com a suavidade da música. Sim, como todo ser vivo, a cidade precisa de alegria, ser contagiante, transferindo para seus moradores, o prazer de viver bem e com simplicidade.

É certo que Vargem Grande do Sul precisa de mais empregos, de melhorar a sua saúde e sua educação, como todos os municípios brasileiros e do mundo precisam. Mas também precisa ter uma roupagem alegre, divertida, de crianças extasiadas na Praça da Matriz vendo o colorido mágico das águas da fonte luminosa. De casais apaixonados sentados nos seus bancos a observar a dança dos fluídos com as cores do arco-íris, gratuitos, numa noite abençoada.