Gente e Fatos

Casamento de Thais Moretto e João Buosi

O engenheiro civil João Buosi e a analista de sistemas Thais Moretto se casaram no sábado, dia 18, em cerimônia civil realizada no cartório de São João da Boa Vista, cidade em que irão residir. A cerimônia de casamento e recepção aconteceu em Águas da Prata, no Spasso Grécia, onde o celebrante foi Juninho, amigo do casal. João é filho de Nina e José Ricardo Buosi – Zé da Kibon, e Thais é filha de Juliana e Luciano Moretto