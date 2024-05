Hoje, terça-feira, acontecem duas importantes reuniões na Câmara

Nesta terça-feira, dia 28 de maio, está programado para acontecer duas importantes reuniões na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul e que irão tratar de dois assuntos de grande importância para todos os vargengrandenses.

A primeira reunião a ter início às 18h, estando programada para se estender até às 19h, é para a explanação do resultado da Reavaliação Atuarial de 2024, relativa ao ano de 2023, que será feita pelo especialista em Atuária, Igor França Garcia.

O convite para a reunião partiu dos gestores do Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Municipais (Fupreben) e visa principalmente aos servidores municipais, vereadores, conselheiros do Fundo e também a quem se interessar pelo assunto.

O assunto é bem polêmico e deveria chamar a atenção de todos os envolvidos com as finanças públicas do município, uma vez que o déficit atuarial do Fundo para as próximas décadas, se nada for feito, será de R$ 279.376.006,01 (Duzentos e setenta e nove milhões), conforme informado pela prefeitura municipal e que foi matéria da Gazeta de Vargem Grande recentemente.

Segundo a matéria, atualmente o Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Vargem Grande do Sul-Fupreben, não é deficitário e tem um patrimônio de R$ 77.462.818,71 – setenta e sete milhões de reais – sendo R$ 71.965.998,21 de recursos financeiros em caixa e em aplicações financeiras; R$ 5.934.674,72 em direitos a receber da prefeitura municipal decorrente de parcelamentos e R$ 62.145,00 em ativos permanentes.

O problema é que se nada for feito, num futuro não muito distante, o Fundo poderá ter problemas para efetuar o pagamento das aposentadorias. Também a prefeitura já está se ressentindo de ter cada vez mais de aumentar sua contribuição com o Fupreben, para poder fazer frente às responsabilidades para com a pensão dos servidores municipais, drenando dinheiro para investimentos no município.

Discussão do orçamento para 2025

Outra importante reunião acontecerá logo após, a partir da 19h, quando será realizada a Audiência Pública para discutirem o Projeto de Lei que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2025.

O vereador Serginho da Farmácia (Cidadania), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, convida todos os vargengrandenses para participarem da mesma. Importante também a participação das entidades de Vargem, pois será um bom momento para discutir com os vereadores, as emendas impositivas visando colaborar com estes importantes segmentos da sociedade de Vargem Grande do Sul.