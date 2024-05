Homem que morreu após queda na Rio Pardo Expo Show será velado em BH

O corpo de Pedro Vianna Agrizzi será enterrado nesta terça-feira, dia 28, em Belo Horizonte

Depois de dez dias de internação, Pedro Viana Agrizzi, 37 anos, gerente do Banco do Brasil de São Sebastião da Grama, faleceu na última segunda-feira, dia 27 de maio. Na noite de 17 de maio, Agrizzi sofreu ferimentos no tórax e teve um pulmão perfurado, conforme dados do G1, após o piso da arquibancada onde estava assistindo a um show na Expo Rio Pardo ceder. Ele sofreu uma queda de cerca de 5 metros de altura.

O bancário estava internado na UTI do Hospital São Vicente, em São José do Rio Pardo, e na segunda-feira seria transferido para Ribeirão Preto. Com sua morte, o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil como homicídio, conforme reportagem do G1.

O delegado Renato Gonçalves Colete, que conduz as investigações, relatou ao portal G1 que será requisitado mais um laudo técnico. “Vamos analisar todas as questões para poder chegar a uma conclusão. [Vamos] mandar as provas para o judiciário. Temos a perícia técnica, mas temos um retrato do que estava lá na hora. Só que vamos ter que pedir o parecer de um engenheiro civil, que vai dar uma opinião mais abalizada tecnicamente”

O acidente

Agrizzi estava com a esposa, a publicitária Nayara Azevedo, e amigos acompanhando o show do cantor Luan Santana no espaço Camarote Empresarial e Vip. Ao G1, Nayara comentou que o piso de madeira da arquibancada rompeu quando seu marido retornava do banheiro. “Ele viu um amigo [e foi brincar, tipo assustando ele], aí rompeu ele caiu 5 metros. Eu vi ele e de repente ele sumiu. Fui correndo e vi o buraco”, disse.

“Chamei o bombeiro, foi tudo muito rápido, o socorro foi muito prestativo. Pedi a uma amiga para ir com ele na ambulância porque o carro estava no estacionamento, não consegui sair. Uma amiga acionou a GCM (Guarda Civil Municipal), que me buscaram no estacionamento e me levaram na viatura”, relatou ao G1.

A vítima foi socorrida pela equipe do evento ao pronto-socorro de São José do Rio e de lá foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Vicente.

Organização

A organização do Rio Pardo Exposhow emitiu uma nota oficial em que lamentou o acidente e informou que após o ocorrido, as equipes permanentes de segurança e primeiros socorros do evento, compostas por equipe médica e bombeiros civis, prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.

“Neste momento, a organização do evento se solidariza com a família e está empenhada em prestar toda a assistência necessária aos envolvidos. Ainda, os organizadores reiteram o compromisso com a segurança de todos e se colocam à disposição das autoridades competentes para as apurações necessárias”, comunicou a organização.

Fotos: Unidos por Rio Pardo