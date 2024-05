Painel: Em São Paulo

Em São Paulo

Na segunda-feira, dia 20 de maio, o vereador Celso Itaroti e o ex-prefeito José Carlos Rossi, ambos do PSD, estiveram em São Paulo, participando da homenagem que a Associação Paulista dos Municípios (APM) prestou ao senador Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Congresso Nacional. Na ocasião, os políticos de Vargem que são pré-candidatos a prefeito pelo PSD, encontraram-se também com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), com o secretário Gilberto Kassab (PSD) e também posaram com foto junto ao senador homenageado.

Amarildo em Brasília

Esta semana o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) participou em Brasília da 25ª Marcha dos Prefeitos, que terminou nesta quinta-feira, dia 25, onde se reuniram gestores municipais de todo o país.

Amarildo se fez acompanhar do vereador Canarinho (Cidadania) e aproveitou a ocasião para se encontrar com deputados, visitar Ministérios, protocolando pedidos para o município.

Convite

Conforme comunicado dos gestores do Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Municipais (Fupreben), será realizada uma Audiência Pública nesta terça-feira, dia 28 de maio, das 18h às 19h, no prédio da Câmara Municipal, para explanação do resultado da Reavaliação Atuarial de 2024, relativa ao ano de 2023.

O convite se estende aos servidores municipais, vereadores, conselheiros do Fundo e também a quem se interessar pelo assunto. A apresentação ficará a cargo de Igor França Garcia, especialista em Atuária.

Convite II

O vereador Serginho da Farmácia (Cidadania), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, convida todos os vargengrandenses para participarem da Audiência Pública a ser realizada na Câmara Municipal nesta terça-feira, dia 28, a partir das 19h, para discutirem o Projeto de Lei que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2025.

Pré-candidato

Com a presença de algumas dezenas de pessoas, apoiadores, amigos e família, o atual vereador Hélio Magalhães Pereira (PL) realizou o lançamento da sua pré-candidatura a prefeito de Vargem Grande do Sul no último sábado, dia 18.

O jornal errou

A Gazeta de Vargem Grande errou na última edição impressa e onde no título está “Caminhada em prol do abuso e exploração é neste sábado”, lê-se “Caminhada em prol do combate ao abuso e exploração é neste sábado”. Nossas mais sinceras desculpas a todos que, de alguma forma, se sentiram ofendidos com nosso erro.