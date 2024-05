Da grande à pequena colaboração, todas são bem-vindas ao Hospital

O atual interventor do Hospital de Caridade, José Geraldo Ramazotti se emocionou no sábado, dia 18 de maio, ao receber do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), a notícia de que a entrada privativa do hospital seria asfaltada pela prefeitura municipal. Ele já tinha participado pouco antes da doação de 40 garrafas térmicas para serem usadas nos quartos de hóspedes do hospital.

A entrega foi feita pelos membros da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, que realizou um almoço beneficente recentemente e conseguiram arrecadar uma verba, sendo que parte da mesma, cerca de R$ 3 mil, foi usada na compra das garrafas térmicas.

Durante o transcorrer de pouco mais de uma semana, várias doações foram feitas ao Hospital, de valores diversos, todas sendo muito bem-vindas à entidade que luta para se manter e prestar os essenciais serviços de saúde à população vargengrandense.

Todas estas iniciativas mexem certamente com o emocional do interventor Ramazotti, que tem pautado o seu trabalho buscando ajuda junto à sociedade para amenizar o déficit crônico de dinheiro que vive o hospital. Foi sob esta emoção, que junto com o ex-interventor Valmir Costa, ele recebeu a notícia da ajuda da prefeitura em asfaltar o local, algo que deve ficar em torno de R$ 100 mil e será colocado em licitação.

Pedir, receber e agradecer tem sido ação recorrente dos atuais dirigentes do Hospital de Caridade. Nos agradecimentos feitos, tem sido constante a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes, uma vez que a intervenção na entidade foi feita pelo chefe do Executivo, pois até a presente data, passados mais de um ano, não se conseguiu eleger um novo provedor e diretorias para conduzir um dos principais órgãos de atendimento à saúde na cidade.

No transcorrer da semana anterior houve ainda a entrega de várias mesas de alimentação para pacientes no valor de R$ 12 mil, feita pelo empresário Luciano Goulart, irmão do médico Marco Antônio Goulart. Também o empresário Fernando Xavier fez uma doação de 30 lâmpadas tubulares de led. Ele teve a iniciativa, e pediu que mais pessoas seguissem o seu exemplo.

Também houve a doação de uma lavadeira industrial para atender a nova cozinha que está em fase de acabamento. O utensílio custa em torno de R$ 22 mil e foi feita em nome de Pietra Bolonha Funaro, filha do empresário Lúcio Bolonha Funaro, através da intermediação do empresário Ratinho.

Atualmente, o Hospital de Caridade que acabou de completar este mês 99 anos, está sendo totalmente pintado, graças a emenda parlamentar da deputada federal do PSOL, Luiza Erundina, com a participação do vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos).

A cozinha, que deverá ser inaugurada em breve, também teve a importante participação da deputada federal que destinou uma grande verba para sua execução, que também conta com a colaboração de diversas pessoas, empresas e entidades do município que fizeram muitas doações para que ela fosse construída e equipada.

Ramazotti agradeceu as doações recebidas, falou da importância das pessoas colaborarem com o Hospital de Caridade, podendo ser qualquer quantia. Lembrou que os contribuintes podem fazer doação de R$ 30,00 através do carnê do IPTU. Como são milhares de carnês, se cada contribuinte ajudar com R$ 30,00, o volume torna-se importante para a entidade poder fazer frente aos gastos.

Também foi citado a importante colaboração financeira que se torna a destinação da nota fiscal paulista em prol do Hospital de Caridade, instituída durante a gestão do então interventor Valmir Costa e está presente em mais de 50 estabelecimentos comerciais da cidade, com os consumidores e donos dos comércios contribuindo com esta pequena, mas preciosa fonte de recursos para a entidade, que dá para pagar pequenos gastos, como a compra de cantoneiras para proteger as paredes recentemente pintadas do prédio.

Por todas estas pequenas e grandes doações, o interventor Ramazotti agradece. Ele comentou sobre a gratidão para com o prefeito Amarildo na ajuda ao Hospital de Caridade, com uma participação da prefeitura que destina cerca de R$ 4 milhões por ano para a entidade fazer frente ao enorme déficit que existe para atender todos os pacientes do SUS. “Sem esta participação da prefeitura, o Hospital não estaria com as portas abertas”, afirmou Ramazotti.