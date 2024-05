Homem assassina ex, atira na filha dela e no marido e se mata em Palmeiras

Uma tragédia chocou moradores de Santa Cruz das Palmeiras na noite da terça-feira, dia 28 de maio. De acordo com informações da Polícia Militar, era pouco antes das 19h quando a PM foi acionada para a tender a uma ocorrência em uma casa no Conjunto Habitacional Prefeito Agostinho Nino Deperon.

Ao chegarem no endereço solicitado, os policiais militares encontraram um homem de 32 anos ferido por um disparo, caído na rua. Dentro da residência, as equipes resgataram uma menina de 4 anos chorando sobre o sofá, também ferida por um disparo. No banheiro da casa, encontraram um homem e uma mulher identificada como Adriana Aparecida Gabriel Correa, 24 anos, já sem vida.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi solicitado para atender os feridos. Verificando as vítimas que estavam no banheiro, o médico ao virar o homem que estava caído de bruços, encontrou uma arma de fogo em sua mão.

O homem encontrado caído pela rua foi levado ao pronto socorro com ferimentos no ombro e nas costas e de lá encaminhado ao centro cirúrgico, onde permanece em observação. Já a garotinha também foi levada ao centro cirúrgico para a remoção de um projétil que estava alojado em suas costas. Ela não corre mais riscos e foi liberada aos cuidados de sua tia.

Segundo a PM, o autor cometeu suicídio, após efetuar os disparos contra as vítimas. O delegado Wanderley Martins, da Central de Flagrantes de Casa Branca, ao tomar conhecimento do ocorrido, acionou a polícia cientifica, que foi periciar o local do crime.

A arma de fogo utilizado, aparelhos celulares e demais objetos que estavam pelo local do crime, foram apreendidos pela Polícia Civil. Ocorrência apresentada pelo plantão policial onde foi realizado o BOPC HI 8109/24.

O crime

Ao portal G1, a PM explicou que Adriana havia se separado do marido e teve um relacionamento com o autor do crime. A vítima terminou esse relacionamento após ter sido agredida. Posteriormente, ela e o marido se reconciliaram e voltaram a viver juntos.

O autor, que até o momento teve apenas as iniciais divulgadas, D. F. S. D, de 30 anos, pulou o muro da residência do casal, invadiu o imóvel e disparou duas vezes contra o marido de Adriana. Na sequência, atirou contra a ex, que estava no banheiro e morreu no local. Ele ainda atingiu a garotinha com um disparo antes de cometer suicídio.

A Polícia Civil vai investigar a motivação e as circunstâncias do crime.