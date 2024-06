Vereador Fernando Corretor pede que companheiros doem seus subsídios ao RS

O vereador Fernando Donizete Ribeiro, mais conhecido como Fernando Corretor (Republicanos), usou da palavra livre na última sessão de Câmara realizada no dia 21 de maio, terça-feira, para que seus companheiros vereadores seguissem o seu exemplo e doassem um mês de subsídio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Um tanto emocionado, Fernando disse que queria falar de uma história triste acontecida recentemente no nosso país, da tragédia do Rio Grande do Sul. Falou que como pai de família, se colocou no lugar das pessoas que perderam quase tudo com as enchentes, inclusive entes queridos.

Continuou dizendo que em sua casa, ficou refletindo sobre a situação, que muitos tem ajudado com alimentos, roupas, água potável, mas, afirmou: “Como nós, políticos do Brasil, podemos ajudar mais ainda as vítimas do Rio Grande do Sul, como fazer mais, pois a população em geral no Brasil, não acredita mais nos políticos”.

Foi então, que deitado na sua cama, refletindo, pensou: “Vamos nós políticos de Vargem Grande do Sul dar o exemplo para o nosso país. Queria então fazer um convite para os senhores vereadores, que nós fizéssemos a lição de casa, começando com os políticos de Vargem dando exemplo para os deputados, que muitas vezes só veem aos municípios quando precisam de votos, mas quando é para ajudar como estão precisando no Sul, cujas pessoas perderam a família, eles não ajudam.

Tenho certeza que o município de Vargem Grande do Sul vai ficar na história do Brasil, desse município do interior de São Paulo, quase divisa com Minas Gerais, gostaria que todos nós vereadores pudéssemos doar o nosso subsídio do próximo mês para as vítimas do Rio Grande do Sul.

Eu não sei como a gente pode fazer isso, ver com os técnicos da Câmara como pode fazer esta doação. Gostaria de perguntar para cada vereador se os senhores podem ajudar este Estado que tanto precisa, pois alimento não vai faltar, mas eles precisam morar debaixo de um teto, com esta ajuda nossa, dando exemplo para o Brasil, vai ajudar muitas famílias. Pediu então ao vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) se ele ajudava. O vereador respondeu que já ajudava muitas pessoas e entidades da cidade, e que no momento não podia.

Afirmou Fernando então, que mesmo que nenhum vereador faça esta doação, ele se comprometia em doar o seu próximo subsídio. Pediu então que o jornal Gazeta de Vargem Grande fizesse o acompanhamento dessas doações que ele estava pedindo aos vereadores, além dos outros meios de comunicação da cidade.

Nas solicitações que fez aos vereadores, o próximo foi o vereador Gláucio do Mototaxi, que também disse que não poderia, pois tinha compromisso com a causa dos animais de Vargem Grande do Sul, trabalha com seus recursos em ajudar os animais abandonados da cidade.

Já o vereador Magalhães se prontificou a ajudar; o vereador Guilherme Nicolau disse que integral não podia ajudar, mas que colaborava com uma parte; o vereador Serginho da Farmácia disse que integralmente não poderia colaborar, mas que Fernando podia contar com seu apoio; a presidente da Câmara, vereadora Danutta também se prontificou em ajudar com uma parte.

Fernando continuou inquerindo os vereadores e ao perguntar ao vereador Maicon, este se prontificou a ajudar com uma parte do seu subsídio; o vereador Celso Itaroti disse que apesar de não receber o salário de vereador (fez opção pelo salário de delegado), que Fernando poderia contar com ele; Bertoleti disse que ia ver como estava seu orçamento e depois responderia.

Eu não posso, foi a resposta do vereador Célio Santa Maria ao ser indagado e o vereador Parafuso afirmou que ajuda os moradores do bairro onde reside e que não poderia contribuir. Fernando então disse que ia contatar o vereador Canarinho, que não estava presente, e voltou a reafirmar que respeitava a opinião de todos os vereadores e que, após ver com os diretores técnicos da Câmara de como proceder, ia doar todo o subsídio do próximo mês às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

