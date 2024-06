Historiador de Casa Branca toma posse na Academia de Letras de São João da Boa Vista

O historiador casa-branquense Sérgio Argeu Scacabarrozzi, foi empossado como membro correspondente da Academia de Letras de São João da Boa Vista. A cerimônia de posse aconteceu no sábado, dia 1º, às 17h, na sede da Academia de Letras.

Na ocasião, estiveram presentes acadêmicos, convidados e entusiastas da literatura, além de autoridades locais, familiares e amigos do novo acadêmico. Sérgio recebeu a insígnia da Academia e assumiu o compromisso de contribuir para o desenvolvimento cultural da região.

A posse de Sérgio como membro correspondente da Academia foi uma escolha unânime dos membros da instituição cultural. No seu discurso de posse, o casa-branquense fez questão de agradecer a todos os presentes, à diretoria da Academia e aos acadêmicos titulares que compõem aquela instituição.

Também se referiu ao seu orgulho e satisfação de representar Casa Branca no local, fazendo referência aos casa-branquenses acadêmicos do passado que fizeram parte da Arcádia Sanjoanense, como Geraldo Majella Furlani, Eunice Veiga, Percival Bacci e Dirce Ortolani. “Espero representar com dignidade a cidade onde nasci e vivo e dar à Academia a minha contribuição cultural”, disse.

