Mais um homicídio assusta a cidade

Foi encontrado por volta das 7hs da manhã deste domingo, dia 9 de junho, o corpo de um rapaz no final da Rua Vitório Cancellieri, no Jd. Santa Marta, nos fundos de uma cerâmica, próximo à caixa de água do SAE existente no bairro.

Segundo apurou o jornal junto a uma das funerárias da cidade, trata-se de Kevin Eduardo Rodrigues, 21 anos, morador do bairro Santa Marta, cujo corpo será velado no Velório do Cemitério da Saudade e o enterro está previsto para as 15h, no Cemitério Parque das Acácias.

A Polícia Militar, de acordo com o que também apurou o jornal, foi a primeira a ser chamada e chegar ao local. Também a Polícia Civil foi acionada e juntamente com a Polícia Científica está fazendo todos os levantamentos para apurar o crime. A Guarda Municipal está desde a manhã presente no local contribuindo com as investigações.

Pelas fotos postadas nas redes sociais, tudo leva a crer que se trata de um homicídio. O corpo parece que foi asfixiado e segundo os comentários, com vários ferimentos na cabeça.

A Gazeta de Vargem Grande está levantando as informações possíveis, mas a polícia está fazendo as investigações e por enquanto nada ainda foi passado oficialmente para os veículos de comunicação da cidade.

Segundo homicídio em poucos dias

A cidade ainda está se recuperando de outro crime bárbaro de homicídio acontecido no último sábado, dia 1º de junho, quando o corpo carbonizado de Alex Gregório de 35 anos de idade, solteiro, foi encontrado na estrada de São Sebastião da Grama.

Embora as investigações da Polícia Civil sob o comando do delegado titular dr. Antônio Carlos Pereira Júnior tenham levado à prisão dos possíveis autores do crime, Carlos Rafael e Leonardo, também conhecido como Leo, proprietários da Oficina Mecânica São Rafael, localizada na Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, altura do nº 380- Centro, passados cerca de oito dias as investigações ainda continuam e a equipe vai ter de se desdobrar com mais este assassinato.

Tão logo o jornal tenha maiores esclarecimentos, voltará a informar seus leitores.