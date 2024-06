Churrascada do Bem é no fim do mês

A Associação Setembro realizará uma Churrascada do Bem no fim deste mês. O evento solidário acontece no dia 29, um sábado, a partir das 15h, na Fazenda Casarão São Bento.

A festa será Open Food, com quatro estações de churrasco comandadas por assadores profissionais renomados e três atrações imperdíveis, sendo DJ Enzo The Dude, Duzão Rock e Mateus Rott (@mateusrott). As estações de Hambúrguer e Pit Smoker serão comandadas pelo mestre churrasqueiro Rodrigo Machado e o especialista Alemão Zulli estará à frente das estações Parrilla e Fogo de Chão.

Os ingressos começaram a ser vendidos no dia 29 de maio e toda a renda será revertida para as entidades assistidas pela Associação Setembro. No primeiro lote, o valor do ingresso está por R$ 160,00.

Os pontos de vendas oficiais dos ingressos em Vargem Grande do Sul são a Associação Setembro e o Posto Santana Shell Longuini. Em São João da Boa Vista, os ingressos podem ser adquiridos na Take Steak, na Rua Guiomar Novaes, nº 176, no Centro. Para mais informações, o WhatsApp (19) 99441-8499.