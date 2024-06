Benjamin Bastos comemorou o Dia do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi celebrado nesta quarta-feira, dia 5. Para comemorar a data, a Escola Estadual Benjamin Bastos realizou uma ação para conscientizar os alunos e a população sobre a necessidade de preservação do meio ambiente.

Na ocasião, foram instalados na escola, 9 quadros dos alunos do 9º ano, que fizeram a releitura de obras de artistas famosos com resíduos. A professora Maria Regina Barticiotti Lorenzini também instalou o projeto de Ecoleta e algumas frases reflexivas na Praça Washington Luiz, em frente à escola.

Durante o ano, a escola segue com o projeto Ecoleta, coordenado pela professora Maria Regina Barticiotti Lorenzini, onde é realizado a coleta de cinco resíduos, sendo embalagens de comprimidos, lacres de alumínio, tampinhas plásticas coloridas de qualquer tamanho, chapa de raio X e lixo eletrônico. Os resíduos podem ser levados à escola por qualquer pessoa da comunidade, basta apertar o interfone da unidade escolar.

Fotos: Arquivo Pessoal