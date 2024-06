Com o objetivo de arrecadar dinheiro para a compra dos bancos da Igreja São Benedito, a Paróquia Sant’Ana está vendendo caldos para o próximo sábado, dia 15.

O caldo de mandioca e caldo verde estão sendo vendidos por R$ 20,00 o pote com 500 ml. A entrega das encomendas será no Centro Pastoral São Benedito, das 15h às 18h.

Para fazer sua encomenda, entre em contato com Ana pelo telefone (19) 98232-0962, com Edna pelo número (19) 99824-1526 ou com a secretaria da paróquia pelo telefone (19) 3641-1146.