Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Pedro Vicente da Silva, aos 68 anos de idade, no dia 9 de junho. Deixou os irmãos Vitor, Vitória e Maria; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 10 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Keven Eduardo Rodrigues, aos 21 anos de idade, no domingo dia 9 de junho. Solteiro, era filho de Marta Regina Rodrigues; deixou o padrasto Américo Spangni Neto; o avô Antônio e os irmãos Wendel, Maria e Melamy. Foi sepultado no dia 9 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Oswaldo Peretti, aos 94 anos de idade, no dia 13 de junho. Solteiro, deixou os sobrinhos Regina, Ana Maria, Sueli, Eunice, José, Terezinha e Rubina. Foi sepultado no dia 13 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecida de Lourdes Fidelis Apolinário, aos 71 anos de idade, no dia 10 de junho. Viúva de Idelfonso; deixou os filhos Márcia, Juliano e Fábio; o genro Luciano; os netos Alice, Felipe, Enzo e Fábio. Foi sepultada no dia 10 de junho, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.

Faleceu Geraldo Aparecido Honório de Oliveira (Gerinha), aos 75 anos de idade, no dia 12 de junho. Deixou os filhos Leandro e Tatiana; os netos Giovani, Vitória e Tercilia; o bisneto Gael e a irmã Rita. Foi sepultado no dia 12 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luiz Soquetti Chiavegatto, aos 93 anos de idade, no dia 12 de junho. Viúvo de Geralda do Nascimento Soquetti; deixou os filhos Donizete, Vera Lúcia, Luís Carlos e Marcos Roberto; noras; genro; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 12 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Francisco Valdinho Farias do Nascimento (Farias), aos 74 anos de idade, no dia 13 de junho. Deixou a esposa Linderly Lopes do Nascimento; os filhos Alex, Alexandro, Alan e Anne; nora e netos. Foi sepultado no dia 14 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Benedicta Américo da Silva, avó da Yessa, no dia 26 de maio, aos 95 anos de idade. Seu sepultamento aconteceu no dia 26 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Claudinéia da Silva, irmã da Rosa da Imobiliária, no dia 28 de maio, aos 56 anos de idade. Seu sepultamento aconteceu no dia 28 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Marcelo José dos Reis, no dia 25 de maio, aos 47 anos de idade. Seu sepultamento aconteceu no dia 25 de maio, no Cemitério Municipal de Monte Antônio de Minas.

Faleceu Manoel Luiz, aos 90 anos de idade, no dia 4 de junho. Seu sepultamento aconteceu no dia 5 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Joana Alkimin, aos 80 anos de idade, no dia 8 de junho. Seu sepultamento aconteceu no dia 8 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Aparecida Conceição André, aos 83 anos de idade, no dia 10 de junho. Seu sepultamento aconteceu no dia 11 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Saturnino, aos 86 anos de idade, no dia 11 de junho. Seu sepultamento aconteceu no dia 11 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.