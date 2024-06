Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Edson Martinelle, aos 73 anos de idade, no dia 16 de junho. Deixou os filhos Edson Jr, Cristiane e Fernando; as noras Liza e Milena; os netos Pablo, Emanuella, Fernando, Luna, Mateus e Matina; os irmãos Solange, Sueli e Gordo. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Batista Canela, aos 69 anos de idade, no dia 16 de junho. Deixou a esposa Ione; as filhas Kelly e Eliane; os genros André e Bruno; e os netos Maria Eugênia, João Pedro e Davi. Foi sepultado no dia 17 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alaor Cortezi Jorge, aos 85 anos de idade, no dia 17 de junho. Deixou a esposa Sandra; a filha Jéssica; o genro Vinícius e o neto Pedro. Foi sepultado no dia 18 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Claunice Maria Ferreira Pinto, aos 67 anos de idade, no dia 17 de junho. Deixou o marido Antônio Ferreira Pinto; os filhos Elaine e Alessandro, a nora Vanessa; os netos Isabela, Keila, Isadora, Alisson e Leandro; os bisnetos Pedro e Arthur; e irmãos. Foi sepultada no dia 18 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Beatriz de Oliveira da Fonseca, aos 73 anos de idade, no dia 17 de junho. Viúva de José Maria; deixou os filhos Rosemeire e Valdemir; os netos Adriano, Adriana, Alexandre, Augusto e Larissa; os bisnetos Ruan, Valentina, Eduarda e Miguel; e irmãos. Foi sepultada no dia 18 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Emilio Martins, aos 84 anos de idade, no dia 18 de junho. Solteiro, deixou sobrinho. Foi sepultado no dia 19 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu o mecânico Ismael de Barros, no dia 18 de junho, aos 73 anos de idade. Morador na Cohab I, deixa a esposa Izildinha de Fátima Neves de Barros; o afilhado Marco Antônio da Silva Júnior; os irmãos Maria Luiza e Marco Antônio. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carlos Rovani, no dia 18 de junho, aos 77 anos de idade. Carlos residia em Casa Branca, e deixou a esposa Dirce; os filhos Neire, Nilza, Neiva e Carlos; os genros Onofre, Sérgio e Milton; os netos Daniele, Jaqueline, Milton, Matheus, Guilherme, Carlos Henrique e Pedro; e os bisnetos Davi, Henrique e Davi. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o mecânico Geraldo Gonçalves Filho, no dia 19 de junho, aos 72 anos de idade. Morador no Jardim Canaã, era viúvo de Carmen; deixou os filhos Guilherme e Neto, as noras Márcia e Micaela; os netos Victor, Otávio, Miguel, Guilherme e Ana Luiza; e o bisneto Benjamin. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Apparecida Moreira Maldonado, Dona Cida, no dia 19 de junho, aos 87 anos de idade. Moradora do Jardim Fortaleza, era viúva de Francisco Maldonado Filho; deixou os filhos Rosângela, Roberto e Silvana; os genros Delvo e Vítor; a nora Sirlene; os netos Filipe, Ana Luiza, Dênis e Vítor; o bisneto Davi; a irmã Maria e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 20 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Natalino de Paula Garcia, no dia 20 de junho, aos 66 anos de idade. Morador da Cohab VI; era viúvo de Sueli do Carmo Basílio Garcia; deixou os filhos Natália, Daniela e Tiago; a nora Daiane; os genros Jhon e Rodrigo; os netos Henry, Arthur, Maria Eduarda, Jhon, Kauan, Vitória e Gael; a bisneta Luísa; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 20 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João José Chagas, conhecido por Dinho, no dia 20 de junho, aos 81 anos de idade. Morador na Vila Polar, solteiro, deixou os irmãos Benedita, Luísa, Isete, Maria, Rosângela, Zilda, Luís Antônio, Neusa e Roselene e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Huradia Zulene Silva Pereira, no dia 21 de junho, aos 68 anos de idade. Moradora no Jardim Ferri, Zulene como era conhecida, deixa o marido Nascimento Gonçalves Pereira; os filhos Regiane, Elaine, Viviane e Adalberto; netos e bisnetos. Seu sepultamento será neste sábado, dia 22, por volta das 9h00, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Faleceu Zezé Miranda

Faleceu no dia 16 de junho, em Campinas onde estava internada em tratamento, Maria José Pereira Miranda aos 69 anos de idade. Zezé como era conhecida, atualmente residia em Jundiaí, era viúva de Carlos Teodoro Miranda e deixou os filhos Teodoro, Estevão e Murilo, a nora Priscila e as netas Maria Antônia e Maria Luiza, as irmãs Marli e Marily e sobrinhos.

Era filha de Ramiro Lúcio Pereira e dona Iolanda Rigamonte Pereira. Seu pai foi servidor municipal e durante muitos anos o responsável pelo sistema de tratamento de água do município. Também gostava muito de futebol, contribuindo sobremaneira com o esporte na cidade e o museu do futebol de Vargem, que fica no Estádio da Vargeana, leva seu nome em sua homenagem.

Formada em biblioteconomia e documentação, Zezé trabalhou na biblioteca da Prefeitura Municipal e foi chefe de Secretaria na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, onde se aposentou.

Durante muitos anos colaborou com a Gazeta de Vargem Grande, através de artigos sobre a história e personagens vargengrandenses.

Ajudou com sua formação a escrever o livro História da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul (1891/2010), importante fonte de pesquisa para os historiadores da cidade. Foi sepultada no dia 17 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu dona Maria do Carmo

Faleceu nesta segunda-feira, dia 17 de junho, Maria do Carmo Santana, aos 86 anos de idade.

Dona Maria juntamente com seu marido Osmar Cardoso de Andrade, foi proprietária há muitos anos atrás, na década de 80, do Restaurante Palace, junto ao antigo Hotel Municipal, na Rua Santana.

A churrascaria era famosa por seus espetos de carne e muito frequentada na época.

Viúva de Osmar, deixou os filhos Suzete, Silze, Susy e Paulo; o genro Celso; os netos Augusto, Suece, Bruno, Susy, Gabriel, Aline, Caio, Victor e Lucas; os bisnetos Rafael, Vinícius, Miguel, Pedro, Caroline, Otávio, Heloíse, Nicole e Arthur. Foi sepultada no dia 17 de junho, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Otávio Lopes, aos 91 anos de idade, no dia 8 de junho. Deixou os filhos Otávio César; João Carlos e Henrique; as noras Maria José e Cristina; e netos. Foi sepultado no dia 9 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Bruno César Garcia, aos 32 anos de idade, no dia 8 de junho. Deixou os pais Maria Goreti Garcia Miranda e Nivaldo Donizeti Ventavolli; avós; a esposa Fabiana; o filho Miguel e os irmãos Daniel, Ananda, Natan e Rian; e tios. Foi sepultado no dia 9 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Pedrinho Gonçalves de Oliveira Morgada; aos 74 anos de idade, no dia 9 de junho. Deixou as filhas Cláudia e Fernanda; genros; netos; bisnetos; as irmãs Adriana e Nice; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 10 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Natal Andreaci, aos 85 anos de idade, no dia 14 de junho. Deixou as filhas Tânia e Fabiana; os genros Ricardo e Marcos e a neta Lívia. Foi sepultado no dia 15 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Regina Aparecida Alonso, aos 70 anos de idade, no dia 15 de junho. Deixou os irmãos José, Márcia, Tereza, Rosa, Sérgio, Maura e Sandra; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 16 de junho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.