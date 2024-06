Foi recuperada Strada roubada em Divinolândia

Uma caminhonete roubada em Divinolândia foi recuperada pela Polícia Militar de Vargem no dia 12, na Av. Teotônio Vilela, no Jd. Paulista.

A equipe notou uma Fiat Strada em atitude suspeita e, ao consultar no sistema, viu que o veículo havia sido roubado em Divinolândia no mesmo dia.

Mesmo com ordem de parada, o motorista fugiu, iniciando a perseguição. Quando despistaram a viatura, deixaram o carro e fugiram.

Os PMs encontraram o carro com as portas abertas. Nenhum suspeito foi localizado e a caminhonete foi apreendida.