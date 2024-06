Mulher foi presa por tráfico em Casa Branca

Agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Casa Branca realizaram uma operação que resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 48 anos, na quinta-feira, dia 20, em Casa Branca.

A prisão ocorreu após autorização judicial de busca e apreensão. De acordo com o informado pelo Portal da Cidade, as investigações apontavam que a mulher mantinha um bar de fachada em sua residência, que era usado no comércio ilegal. Os policiais civis também descobriram que ela utilizava um terreno em frente à sua casa para armazenar entorpecentes.

Os agentes encontraram três pedras de crack e 15 porções de cocaína no local. A mulher foi detida e conduzida à base da DISE.