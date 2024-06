Pe. Luis Fernando foi nomeado como secretário da CNBB

O padre Luis Fernando da Silva foi nomeado pela presidência do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) como novo secretário executivo da entidade.

Atual coordenador diocesano de pastoral da Diocese de São João da Boa Vista, com a nova missão, junto à presidência do Regional e as comissões, o Pe. Luis Fernando fará a articulação e a animação dos trabalhos pastorais no Estado de São Paulo.

Nascido dia 19 de maio de 1987, em Vargem Grande do Sul, o padre é extenso universitário em Teologia da Criação e em Ecumenismo e Diálogo inter-religioso pela PUC-SP; extenso universitário em Eneagrama pela Faculdade Dehoniana de Taubaté; pós-graduado em Espiritualidade pela Universidade Salesiana de São Paulo e mestre em Teologia Sistemático- pastoral pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.