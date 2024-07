Cafés Especiais do Vale da Grama participam de evento

Representando os Cafés Especiais do Vale da Grama, produzidos em São Sebastião da Grama, o vargengrandense Marco Antônio Bortolozo Júnior esteve no São Paulo Coffee Festival, um evento na Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo. O evento aconteceu de sexta-feira, dia 21, a domingo, dia 23, uma parceria da Faesp e do Senar junto com o Sindicato Rural de São Sebastião da Grama. O próximo evento confirmado dos Cafés Especiais do Vale da Grama será a Feira do Empreendedor na Expo Center Norte, em São Paulo, no mês de outubro.

Fotos: Arquivo Pessoal