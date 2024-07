Editorial: Água é vida

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul comemora no próximo sábado, dia 6 de julho, 15 anos em que foi instituído, começando de fato a operar no município, substituindo o antigo Departamento de Água e Esgoto da prefeitura municipal. Um decreto do prefeito Amarildo Duzi Moraes no seu primeiro ano de governo, datado do dia 6 de julho de 2009, colocou a autarquia para funcionar. Também por lei, Amarildo transferiu os servidores do antigo departamento para o SAE. Na ocasião, foi criado o cargo de superintendente, que passou a ser o responsável pela condução da autarquia. Cargo de confiança, escolhido pelo prefeito.

Mas, a criação do SAE se deu na gestão anterior, quando era prefeito Celso Ribeiro, através da lei municipal aprovada pelos vereadores, datada do dia 29 de junho de 2007, completando, portanto, neste sábado, 17 anos da sua criação. Celso criou o SAE para que pudesse fazer o convênio com o governo federal, visando conseguir as verbas necessárias para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), o que de fato ocorreu na sua gestão.

O primeiro superintendente do SAE foi Edson Sbardelini e atualmente a autarquia é conduzida por Celso Bruno, que está há quase três anos no cargo.

Vital para o desenvolvimento e saúde de qualquer município, o serviço de água e esgoto nas administrações de Celso Ribeiro e Amarildo deu um salto enorme, dotando Vargem Grande do Sul de uma grande autonomia na questão da água, sendo pouco os municípios pequenos que tenham ainda a autonomia na gestão destes serviços essenciais e que tiveram tantos investimentos por parte dos seus gestores.

Nestes 20 anos de administração, passos importantes foram dados como a construção da Barragem Eduíno Sbardellini e da nova Estação de Captação de Água e Estação de Tratamento de Água (ETA) junto à barragem; construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE); construção de novos reservatórios de água e nos últimos anos, os investimentos de mais de R$ 30 milhões que irão modernizar todo o SAE, como a construção de sete novos reservatórios de água, troca das redes antigas da Vila Santana, Centro Expandido, Vila Polar e Vila Santa Terezinha; compra de veículos, máquinas e equipamentos; construção de novas adutoras e compra de bombas e painéis modernos.

Sem falar da construção de dois novos lagos que está andamento, sendo que dentro de alguns meses o primeiro deverá ficar pronto, garantindo o futuro abastecimento de água para a população. Se olharmos para o futuro e as consequências ambientais da atuação humana, água será um bem escasso e precioso.

Quando Vargem Grande do Sul está prestes a comemorar 150 anos de fundação, é bom ver que algo tão importante para a qualidade de vida de seus moradores, que é a água e o tratamento do esgoto, caminham bem. Tem muito que evoluir, mas decisões importantes foram e estão sendo tomadas para que este serviço essencial esteja à altura do desenvolvimento da cidade.

É importante salientar toda a história de luta do povo vargengrandense e suas autoridades para conseguir uma água de qualidade e ter o esgoto da cidade tratado. Estamos na frente de milhares de outros municípios brasileiros que não contam com estas importantes melhorias implantadas na sua totalidade e atendendo toda sua população.