1º Motorock Fest foi um sucesso

O 1º Motorock Fest, organizado pelo Motoclube Ovelhas Negras, foi um sucesso e reuniu mais de duas mil pessoas nos três dias de festa. O evento, em comemoração dos 22 anos da Associação de Motociclistas – Motoclube Ovelhas Negras, celebrado em junho, teve início na sexta-feira, dia 28, e seguiu até domingo, dia 30, no Recinto de Exposições de Vargem.

O ingresso do evento para os três dias foi vendido por R$ 30,00, referente a compra de kits contendo um quilo de alimento e um pacote de fralda, que serão doados para as entidades Sociedade Humanitária, Apae e Servus Christi.

Em entrevista à Gazeta na terça, dia 2, Sérgio Mizael Custódio, fundador e diretor financeiro, e Fabrízio Di Carlo Vidale, diretor operacional, informaram que foram arrecadados mais de mil pacotes de fraldas e mais de mil quilos de alimentos e que a previsão de entrega às entidades é na próxima semana, caso tudo ocorra conforme o esperado.

Foram cadastrados para entregas dos troféus mais de 100 motoclubes. Participaram motociclistas de Vargem e da região, mas também vieram de cidades mais distantes como Leme, Rio Claro, Araras, São Paulo, Taubaté, Rio de Janeiro, Pouso Alegre, Cabo Verde e Poços de Caldas. “Recebemos só elogios de todos, sobre a organização, praça de alimentação das entidades, bandas e sobre o evento como um todo, foi uma festa muito bonita”, disseram.

Na sexta-feira, dia 28, 24 novos membros do motoclube receberam seus coletes e foram “coletados” após seis meses de avaliação dentro do estatuto. Hoje, o motoclube conta com 60 famílias participantes e envolvidas

Homenagens

O hino do motoclube, produzido no final de 2023, foi lançado durante o evento e reproduzido nos telões. A festa ainda prestou homenagens especiais ao Paulo Sérgio Paulino, conhecido como Paulinho Brás, idealizador e fundador do motoclube e ao Adolfo Mazzarini Neto, o conhecido Neto Mazzarini, locutor de eventos e fundador do motoclube Nômades do Asfalto. As homenagens foram concedidas pela importância dos dois em tudo que diz respeito ao motociclismo, motoclubismo e triciclismo.

Durante a festa, o diretor financeiro Sérgio e o diretor de estruturas José Ricardo Ribeiro (Goiabinha) ganharam placa comemorativa em agradecimento pelos serviços prestados ao Motoclube.

Na segunda-feira, dia 1º, o Motoclube Ovelhas Negras devolveu a chave do Recinto e presenteou com uma placa ao prefeito Amarildo Duzi Moraes em agradecimento ao apoio cultural dado ao evento. “Por termos realizado o evento com excelência, sem contratempos, com bombeiros e seguindo todas as normas de segurança, o Motoclube Ovelhas Negras agradece o apoio da Prefeitura Municipal e já tem adiantado com o prefeito o calendário cultural do 2º Motorock Fest em 2025. Nos aguardem”, pontuaram Fabrízio e Sérgio.

Os shows

No evento, se apresentaram 10 bandas de rock, sendo Charlotte, Black Bones Banda, Banda Adelayde com tributo a Led-Zeppelin, Friends N’ Jack, Banda Orfeus, Malvada Banda, Risin Power Cover AC DC, Marcelus dos Santos, Vulgare Rock e Holy Hits Banda.

Segundo o informado, Rota 107 com tributo a Pink Floyd cancelou uma semana antes devido a acidente de moto que o tecladista da banda sofreu e All Capone’s com tributo a Raul Seixas não pôde se apresentar, pois a filha do vocalista Jonas nasceu.

Fabrízio e Sérgio contaram que Marcelus dos Santos fez uma participação especial com a Risin Power tributo a AC DC, com as músicas Who Made Who e You Shook Me All Night Long. “O baixista por problemas de força maior não pôde comparecer e a família Ovelha Negra oferece seus sentimentos a Juliano Serra e agradece Marcelus dos Santos por ter aceitado realizar seu show mesmo sem sua banda completa”, disseram.

Ao jornal, comentaram sobre alguns shows memoráveis, que surpreenderam as pessoas presentes, como Vulgare Rock, Holy Hits Banda, Banda Orfeus, Black Bones Banda, Charlotte, Friends N’ Jack e Banda Adelayde com tributo a Led-Zeppelin. Para eles, as principais atrações como Malvada Banda e Risin Power AC DC Cover Brasil, não decepcionaram e fizeram seus shows eletrizantes, levando a galera à loucura.

