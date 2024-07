Quermesse de Sant’Ana começa neste sábado

A tradicional Quermesse da Paróquia Sant’Ana, em louvor à Padroeira de Vargem Grande do Sul, tem início neste final de semana. Neste sábado, dia 6, e neste domingo, dia 7, haverá a festa junina.

O evento também acontece no próximo sábado, dia 13, no domingo, dia 14, nos dias 20, 21, 26, 27 e 28.

Todos os dias o arraial deverá ser realizado a partir das 19h30, na Igreja Matriz de Sant’Ana, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. Na quermesse, serão vendidas muitas delícias e os presentes também podem se divertir com roleta e pesca.

No próximo domingo, dia 14, haverá o tradicional bingão na Praça, às 10h, e no domingo, dia 28, acontece a tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

Novena

A novena em louvor à Sant’Ana tem início no dia 17 e chega ao fim no dia 26, dia da Padroeira. Durante a semana, a novena será às 19h30 e, aos finais de semana, às 18h.

No dia 17, a missa será com Dom Luís Cipollini, no dia 18 com padre Elredo, no dia 19 com padre Henrique e no dia 20 com padre Thiago Caldeira.

No dia 21, a missa será com padre Joãozinho, no dia 22 com padre Guilherme Lima, no dia 23 com Dom Eugênio, no dia 24 com padre Tito e no dia 25 com padre Luis Fernando.

Carreata e procissão

No dia 26, haverá Solenidade de Sant’Ana e São Joaquim. Às 9h, acontece a tradicional carreata com benção aos veículos na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. Às 17h, será a missa solene e a procissão de Sant’Ana.

