Traficava em casa, mas foi pego pela Polícia

Na quarta-feira, dia 3, um mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, no Jardim Santo Expedito. A prisão foi realizada pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, a investigadora Roberta, o agente policial Felipe e policiais militares

Nas investigações, foi apurado que um rapaz de 19 anos estaria realizando o tráfico de drogas em sua casa no Jardim Santo Expedito. Nas buscas, foram encontrados no local dos fatos os objetos, apetrechos para pesar e embalar drogas e porções de maconha.

Foram apreendidos dois rolos de fita, duas balanças, um documento parcialmente queimado de um veículo roubado, três celulares, R$ 30,00, diversas embalagens de sacolé, quatro pedaços de maconha sem embalagem, um tijolo pequeno de maconha em embalagem roxa e sete porções de maconha embaladas em plástico transparente.

O rapaz recebeu voz de prisão por crime de tráfico de drogas. Ele foi levado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.